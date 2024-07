„Tenacious D“-Tour abgesagt: Karriere-Aus oder nur eine Pause?

Die Zukunft von Tenacious D steht auf wackligen Beinen – und das wegen eines Kommentars nach einem Geburtstagsständchen. Warum die „Tenacious D“-Tour abgesagt wurde und wie es um künftige Projekte von Jack Black und Kyle Gass steht, erfahrt ihr hier.

Das Duo von Tenacious D welches aus Jack Black und Kyle Gass besteht, hat sich im Juli 2024 in einer Kontroverse wiedergefunden, die dazu führte, dass alle Projekte der Band bis auf Weiteres auf Eis gelegt werden. Eine Maßnahme, die auf die Reaktion eines Witzes von Kyle Gass folgte.

Dieser wurde von Jack Black und dem Publikum während einer ihrer Konzerte zu seinem Geburtstag besungen. Dieser äußerte daraufhin den Wunsch „Verfehle Trump das nächste Mal nicht.“ – eine Reaktion auf das versuchte Attentat auf den 45. US-Präsidenten Donald Trump am 13. Juli 2024. Der Attentäter verfehlte Trump nur um Haaresbreite – eines der Geschosse traf ihn jedoch am Ohr.

Jack Black zieht vorerst einen Schlussstrich unter Tenacious D

Die Reaktionen auf die Aussage von Gass waren gemischter Natur. Von Seiten der australischen Politik gab es jedoch klare Worte. Senator Ralph Babet forderte sogar die sofortige Abschiebung des Comic-Rock-Duos aus Australien. Kurze Zeit später äußerte sich Black auf Instagram zu dem Vorfall auf Instagram mit der Nachricht, dass die „Tenacious D“-Tour bis auf Weiteres abgesagt werde und alle weiteren kreativen Projekte pausiert werden.

Auch sagt Black, dass er schockiert von der Aussage seines Partners ist und politische Gewalt in keiner Art und Weise unterstützt. Die Kommentare unter dem Post wurden deaktiviert. Kyle Gass, der Mann in der Mitte der Kontroverse, meldete sich nur kurze Zeit später auch zu dem Vorfall auf seinem Instagram-Account. In seinem Statement entschuldigt er sich für das Gesagte und gesteht sich seinen Fehler ein.

Wie sieht die Zukunft von Tenacious D aus?

Nach dem Vorfall in Sydney wird die Stimmung hinter den Kulissen wohl etwas angespannt sein. Nach dem Konzert in Sydney waren noch viele weitere Shows geplant. Die Tour sollte bis Ende Juli in anderen Städten von Australien und auch Neuseeland stattfinden, bevor Tenacious D im Herbst die nordamerikanische Etappe angeht. Dass die Tour wieder aufgenommen wird, ist, wenn auch nur Spekulation, höchst unwahrscheinlich.

Black und Gass wollen vermutlich mit ihrer Pause und dem Abbruch der Tour Gras über die Situation wachsen lassen – wenn auch die Fans des Duos davon sehr enttäuscht sind. Auch sollte dieses Jahr noch ein neues Album von Tenacious D erscheinen. Da Black in seinem Statement ausdrücklich klarstellte, dass nicht nur die Tour abgebrochen wurde, sondern auch alle anderen kreativen Projekte vorerst auf Eis liegen, wird sich der Release vermutlich um einige Zeit hinauszögern.

Wann also mit einer neuen Nachricht und vor allem Musik von Jack Black und Kyle Gass gerechnet werden kann, ist nicht sicher. Allerdings muss auch darauf verwiesen werden, dass es dazu kommen könnte, dass sich die Gruppe auflöst – und das nach mehr als zwei Jahrzehnten.

