„The Race“ auf YouTube: 5 YouTuber wollen ohne Geld von Marokko nach Köln

Wer schafft es zuerst nach Deutschland? Wir geben einen Überblick zu den schon öffentlichen Folgen von „The Race“ und halten euch auf dem Laufenden.

YouTuber Dave rief mit seinem Projekt „The Race“ eine neue Show auf YouTube und Joyn ins Leben. Seit dem 16. Juni 2024 können schon sieben Folgen von der neuen Show auf dem Streaming-Anbieter Joyn geschaut werden. Bei YouTube kommen die Folgen im drei-, beziehungsweise vier-Tage-Takt auf dem YouTube-Kanal von Dave Heinrichs online. Wir fassen euch die Geschehnisse kurz und knapp zusammen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt.

Im Trailer wird das Konzept der mitreißenden Serie nochmal zusammengefasst:

„The Race“ Folge 1 Zusammenfassung: Das ist passiert

Eins ist in dieser Folge klar: die Freundlichkeit der Marokkaner kennt keine Grenzen. Bei fast allen Kandidaten kann man sehen, wie schnell und höflich die Bürger von Marokko auf ihre Bitten eingehen und helfen. Daniel hat durch seine Spanischkenntnisse auf jeden Fall einen entscheidenden Vorteil und verliert sich prompt in einem Gespräch mit seinem Fahrer, der ihn ein Stück mitnimmt. In einem Hotel gibt ihm ein freundlicher Mitarbeiter 70 marokkanische Dirham (MAD). Er fasst den Plan, sich mit einem Kugelschreiber hochzutraden; heißt: er versucht seinen minderwertigen Gegenstand gegen einen etwas wertvolleren Gegenstand einzutauschen. So will er Handel für Handel an einen immer wertvolleren Gegenstand kommen, um ihn schließlich gegen Geld zu verkaufen.

Am meisten Glück hatte in dieser Folge wohl Jovan. Er traf auf zwei schwedische Touristen, die sogar etwas Deutsch verstanden und bereit waren, ihm sein Ticket für die Fähre zu bezahlen. Außerdem gaben sie ihm etwas von ihrem Essen ab und unterhielten sich freundlich mit ihm.

Jovan und Dave trafen sich durch Zufall bei der Fähre und Dave beglückwünschte ihn zu der Chance, mit den Touristen mitzureisen. Dave selbst konnte in dieser Folge noch keine richtigen Erfolge verbuchen und wanderte erstmal ziellos umher.

Brian konnte auch von Freundlichkeit profitieren. Ihm wurde ein Taxi von einem marokkanischen Bürger bezahlt und noch etwas mehr Extrageld für den Bus gegeben. So konnte er zum Tanger Med Personenhafen fahren.

Laurens legte in dieser Folge am meisten Kilometer zurück. Er bekam ebenfalls von jemandem ein Taxi zum Tanger Med Personenhafen spendiert.

„The Race“ Folge 2 Zusammenfassung: Das ist passiert

In der zweiten Folge lernen wir eine Regel des Formats kennen: Die Teilnehmer dürfen nicht verraten, dass sie an einer Show teilnehmen, sondern nur, dass sie ein Rennen gegen ihre Freunde bestreiten. Brian kommt in Folge 2 am Tanger Med Personenhafen an, stößt jedoch auf das Problem Geld. Denn er hat nicht genug, um die Fähre zu bezahlen und es ist auch niemand in der Nähe, den er um Geld fragen könnte. Er geht weiter zum Autohafen, bei dem er fast rausgeschmissen wird, weil es nicht erlaubt ist, zu filmen. Seine Verzweiflung verwandelt sich jedoch in Freude als ein Polizist ihm hilft und ihm genug Geld für ein Ticket gibt.

Laurens spielt die Dramakarte und kann sich durch Lügen ein Ticket erschleichen. Er gibt vor, dass sein Portemonnaie und Handy gestohlen wurde, um so an ein Fährenticket zu kommen.

Seine Fähigkeiten in Spanisch helfen Daniel auch in dieser Folge: er freundet sich kurzerhand mit einem marokkanischen Bewohner namens Ahmed an. Daniel kann sich so einen Schlafplatz für den Notfall sichern, will es aber trotzdem noch am gleichen Tag nach Spanien schaffen. Auf einem Markt schnorrt er sich noch etwas weiteres Geld und hat dann genug, um sich ein Ticket zu kaufen. Bevor er sich dieses jedoch besorgt, gibt er noch etwas Geld für Essen aus.

Auch Dave fragt nach Geld für ein Fährticket und bekommt prompt von einer deutschen Touristengruppe den Vorschlag, dass diese sein Ticket in Gänze bezahlen. Das nimmt er natürlich dankend an und ist so ein Schritt weiter. Dave sieht seinen Konkurrenten Daniel schon von weitem in den Terminal der Fähre kommen und sie treffen sich.

Jovan kann sich in dieser Folge etwas zurücklehnen, denn er hat einen gewaltigen Vorsprung gegenüber den anderen. Auf der Fähre wägt er mit den schwedischen Touristen seine Optionen ab und kommt zu dem Entschluss, dass er noch eine Nacht mit seinen neuen Begleitern verbringen kann. Er geht gemeinsam mit ihnen einkaufen und verspricht für sie zu kochen.

Das Orga-Team hat für die Kandidaten eine Überraschung in Form eines Umschlages vorbereitet. Dieser durfte erst um 16:30 Uhr geöffnet werden. Darin verbarg sich eine Debitkarte, die mit einem Guthaben von 50 Euro versehen ist. Diese 50 Euro können von den Kandidaten als Hilfe für ihre Reise genutzt werden. Das Ausgeben dieses Geldes wirkt sich jedoch auch direkt auf das Geld aus, das die Teilnehmer gewinnen können.

„The Race“ Folge 3 Zusammenfassung: Das ist passiert

Die dritte Folge startete hoffnungsvoll für alle Teilnehmer, denn alle haben es nach Spanien geschafft. Daniel fing direkt an sich eine Mitfahrgelegenheit zu besorgen und entschied sich damit bewusst gegen die Möglichkeit mit dem Bus zu fahren. Allerdings war das Glück auf seiner Seite. Ein Auto hielt an und nahm ihn mit. Der deutsche Fahrer gab Daniel netterweise noch 20 Euro, damit er sich den Bus nach Málaga leisten konnte. Daniel entschied sich jedoch erstmal dagegen weiterzufahren und verbrachte die Nacht im Terminal der Busstation. Um genauer zu sein: in der Behindertentoilette.

Dave nahm direkt den Shuttle nach Algeciras. Doch hier holte ihn die Dunkelheit und der Regen ein, was ihn dazu zwang 17,35 Euro von der Debitkarte abzubuchen. Dieses Geld gab er für ein Busticket nach Málaga aus. Am Busbahnhof in Málaga angekommen, endete sein Segment damit, dass er sich daran versuchen wollte mit einem Bus schwarz zu fahren. Wie sein Vorhaben ausging, erfahren wir erst in der nächsten Folge.

Laurens und Brian kamen zeitgleich mit derselben Fähre in Algeciras, Spanien an. Er versuchte sich an einem Business-Modell mit Capri-Sonnen. Mit seinen letzten 2,50 Euro kaufte er sich vier Capri-Sonnen, die er gewinnbringend an andere Leute verkaufen wollte. Off-Cam lernte Laurens Carlos kennen, der ihm fünf Euro gab und ihn bei seinem Vorhaben unterstützte. Sein Schlafplatz war eine Baustelle, in die er sich nachts reinschlich.

Jovan kam in Medina-Sidonia weiterhin gut zurecht und erhielt weitere Unterstützung von seinen schwedischen Touristen-Freunden. Sie buchten ihm einen Raum. Aufgrund der ganzen Aufregung hatte er vergessen, den Umschlag mit der Debitkarte zu öffnen, was er prompt nachholte.

Brian lief erst einmal ziellos herum, bis er seinen Weg in eine Gaststätte fand, wo er einen Teil seiner neun Euro für zwei Biere eintauschte. Sein Ziel war es durch den Alkohol und die Atmosphäre ins Gespräch mit anderen Personen zu kommen, die ihm einen Schlafplatz ermöglichen könnten. Nachdem sein Plan scheiterte, führte sein Weg zum Hafen, wo er im Busch sein Tarp spannte und die Nacht dort verbrachte.

„The Race“ Folge 4 Zusammenfassung: Das ist passiert

Daniels Plan für diese Folge war klar: er wollte auf gut Glück LKW-Fahrer anquatschen, damit diese ihn für eine längere Fahrt mitnehmen. Zwar hätte er genug Geld, um sich ein Ticket nach Málaga zu kaufen, jedoch wollte er das Geld lieber erstmal sparen und es auf anderem Wege versuchen. Als sein Vorhaben allerdings scheiterte, erwarb er schlussendlich doch das Ticket nach Málaga und konnte so eine sorgenfreie Reise hinter sich bringen.

Auch Brian versuchte in dieser Folge per Anhalter nach Málaga weiterzukommen. Tatsächlich fand er auch eine Mitfahrgelegenheit, die ihn mitnahm. Am Bahnhof dort angekommen, war eine seiner ersten Prioritäten Zigaretten, die er sich erbettelte. Er schaute weiter, ob er Geld für ein Ticket in eine andere Stadt hatte, doch das reichte leider nicht.

Das Segment von Dave endete in der letzten Folge mit einem Cliffhanger: würde er beim Schwarzfahren erwischt werden? Die Antwort lautet: Nein, tatsächlich nicht! Der YouTuber schaffte es problemlos bis nach Valencia. Eigentlich hätte er noch weiter fahren können, entschied sich jedoch dagegen, da er zu große Angst hatte vielleicht nicht doch erwischt zu werden. In Valencia angekommen, genoss Dave erst einmal seinen Erfolg und setzte sich an den Strand. Er trank ein Bier, aß ein paar Orangen und überlegte seine nächsten Schritte. In einem Einkaufszentrum erstellte sich Dave einen Reddit-Account, mit dem er in verschiedenen Subreddits nach einer Mitfahrgelegenheit suchte, doch leider ohne Erfolg.

Jovan bewies sein Charisma ein weiteres Mal und lernte neue Leute kennen, die ebenfalls gewillt waren, ihm zu helfen. Allerdings hatte er dieses Glück erst, nachdem einige seiner Versuche des Hitchhikings gescheitert waren. Bei seinen neuen Freunden hatte er Gesellschaft und Schlafplatz sicher.

Laurens investierte einen Teil seines zusammengebettelten Geldes in Zahnhygiene. Er fuhr zwischen Tarifa und Málaga herum in der Hoffnung nach besseren Möglichkeiten der Verbindung oder um per Anhalter weiterfahren zu können, blieb aber ohne Erfolg. Auch in dieser Folge gab es wieder ein Aufeinandertreffen: Daniel und Laurens begegneten sich in Málaga am Busterminal.

„The Race“ Folge 5 Zusammenfassung: Das ist passiert

Diese Folge war alles andere als nett zu Brian: verzweifelt versuchte er im Regen stehend eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen, doch hatte er keinen Erfolg. Aus purer Hilflosigkeit entschied er sich dazu, 45,00 Euro der Debitkarte zu nutzen, um eine Nacht in einem Hostel schlafen zu können. Hier bereute er seine Investition prompt und überlegte, das Zimmer zurückzugeben, um das Geld wiederzubekommen. Allerdings blieb er dann doch die Nacht, genoss eine warme Dusche und versuchte seine Gedanken für die weiteren Schritte zu ordnen.

Laurens nannte den Flughafen sein neues Zuhause und fasste den Plan, auf 55,00 Euro zu kommen, um sich ein Ticket für einen Flixbus nach Montpellier leisten zu können. Im Flughafen suchte er sich einen Schlafplatz inmitten eines Gangs.

Wenig außerhalb des Stadtzentrums von Valencia befand sich Dave und arbeitete an Wegen, weiter in Richtung Köln zu kommen. Er bastelte ein Schild, auf dem „Barça“ stand und wollte so eine Mitfahrgelegenheit bekommen. Als seine Versuche für diesen Tag zunächst scheiterten, beschloss er, sein Tarp in einem Busch zu errichten, um so die Nacht zu überstehen. Das war allerdings gar nicht so einfach, denn neben der viel befahrenen Straße war es laut und zudem hielten sich auch immer wieder Menschen in der Nähe auf, was Dave nicht wirklich viel und tief schlafen ließ.

Jovan hatte weiterhin Spaß mit seinen neuen Freunden, die 50,00 Euro für ein BlaBlaCar für ihn ausgaben. Dieses sollte ihn bis nach Barcelona bringen, wurde dann aber in letzter Minute gecancelt, sodass er sich ein neues BlaBlaCar organisieren musste. Das fuhr zwar nur bis Tarragona, sollte Jovan aber trotzdem erstmal voranbringen. Er verbrachte einen gemütlichen Abend mit seinen neuen Begleitern, die ihn bei sich im Hotelzimmer auf dem Boden schliefen ließen.

Daniel gab zwölf Euro für ein Ticket nach Granada aus und konnte so näher an sein Ziel kommen. Die Nacht verbrachte er wieder einmal in einem Terminal auf der Toilette.

„The Race“: Wann kommt Folge 6 auf YouTube?

Vorab sind sechs Folgen von „The Race“ auf Joyn verfügbar. Eine neue Folge auf YouTube lässt immer drei bis vier Tage auf sich warten, sodass die fünfte Folge von der Survival-Show am 17. Juli 2024 online geht. Die nächste Folge kommt dann drei Tage später.

