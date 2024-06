Tomb Raider: Alle Filme & Serien in der richtigen Reihenfolge

Die „Tomb Raider“-Filme sind absoluter Kult. Jetzt ist auch eine Serie zur Videospiel-Heldin in der Mache. Wir geben einen Überblick zu den Adaptionen.



Jeder kennt sie und fast alle lieben sie: Die Heldin mit den zwei Pistolen ist nach ihrem ersten großen Auftritt auf der PlayStation nicht mehr aus der Videospielwelt wegzudenken. Aber auch im Kino konnte sich die starke Heldin ein ums andere Mal unter Beweis stellen. Bisher erschienen mehrere Kinofilme mit der gewaltigen Frauenpower von Lara Croft in der Hauptrolle. Kürzlich wurde außerdem bekanntgegeben, dass es eine „Tomb Raider“-Serie geben soll. Grund genug, euch die Pistolen in die Hand zu geben und euch die richtige Reihenfolge aller „Tomb Raider“-Filme aufzuzeigen.

Die „Tomb Raider“-Filme in der richtigen Reihenfolge

Nach den großen Erfolgen der Videospiele, die seit 1996 veröffentlicht wurden, musste irgendwann eine Spielverfilmung her. Die Rolle der Lara Croft übernahm in diesen Filmen Angelina Jolie. Da diese zwei Teile zwar unterschiedliche Abenteuer behandeln, aber trotzdem aufeinander aufbauen, solltet ihr diese auf jeden Fall in der richtigen Reihenfolge schauen. Alle beiden „Tomb Raider“-Filme könnt ihr beim Anbieter Amazon Prime Video anschauen.



Das „Tomb Raider“-Reboot

Im Jahr 2018 entschied sich Warner dazu, die Verfilmungen mit einer anderen Story neu aufzusetzen. Mit der Darstellerin Alicia Vikander in der Hauptrolle wurde die Geschichte des 2013 veröffentlichten Spiele-Reboots „Tomb Raider“ nacherzählt und sollte gleichzeitig der Start für eine größere Reihe werden. Bisher wurde allerdings kein zweiter Film veröffentlicht.

Neue „Tomb Raider“-Serie angekündigt: Das ist bisher bekannt

Nachdem auf den Abenteuerfilm aus 2018 mit Alicia Vikander keine Fortsetzung folgte, vermuteten viele Fans es sei erstmal vorbei mit filmischen Umsetzungen des ikonischen Videospiel-Charakters. Außerdem erhielten Filme aus dem „Tomb Raider“-Universum bisher eher negative Reviews und stachen nicht sonderlich durch ihre Qualität hervor. Doch eine Ankündigung seitens Amazon macht Hoffnung, wie Kino.de berichtet. „Tomb Raider“ soll als Serie neu adaptiert werden – mit keiner geringeren als Phoebe Waller-Bridge als Drehbuchautorin und Produzentin.

Phoebe Waller-Bridge konnte sich bereits durch ihre Arbeit an Serien wie „Fleabag“ und „Killing Eve“ sowie Filmen wie „James Bond: Keine Zeit zu Sterben“ einen Namen machen. Sie selbst verriet, schon seit ihrer Jugend Fan der Figur zu sein. Bedenkt man außerdem, dass Amazon mit „Fallout“ erst kürzlich eine viel gelobte Videospieladaption veröffentlicht hat, stehen die Sterne für eine endlich qualitativ hochwertige „Tomb Raider“-Produktion gut. Wann genau wir mit der Serie rechnen können, ist jedoch noch nicht bekannt.

Wie viele „Tomb Raider“-Spiele gibt es?

Wenn man alle bisher erschienenen „Tomb Raider“-Spiele zusammenzählt, kommt man auf geschlagene 24 Stück. Das liegt daran, dass die Reihe seit 1996 besteht und auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht wurde. Im Jahr 2013 wurden die Videospiele in ein frischeres Konzept gepackt, damit auch neue Spieler in die Abenteuer von Lara Croft einsteigen konnten. Wir zeigen euch die richtige Reihenfolge der „Tomb Raider“-Spiele.



