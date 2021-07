Wer am neuen iPad Pro interessiert ist, der sollte dieses Angebot kennen: o2 hat Apples Premium-Tablet mit 11 Zoll und M1-Chip inklusive 60-GB-Datentarif aktionsweise reduziert. GIGA rechnet nach und verrät, für wen sich der Deal lohnt.

Lohnenswerter Deal bei o2: Apple iPad Pro 2021 (M1) + 60 GB 5G

Die neuen iPad-Pro-Modelle sind erst seit wenigen Monaten auf dem Markt, da hat o2 bereits ein interessantes Angebot auf Lager. Der Mobilfunknetzbetreiber hat sein Datentarif-Portfolio aufgefrischt und bietet jetzt Apples neuestes Premium-Tablet mit hauseigenem M1-Chip inklusive Data-L-Tarif aktionsweise für 49,99 Euro im Monat an. Einmalig kommen noch Kosten in Höhe von 79,98 Euro dazu (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versandkosten). Damit spart ihr monatlich 5 Euro gegenüber dem Normalpreis und könnt das iPad zusammen mit dem Tarif bequem in Raten abbezahlen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: o2 my Data L

Netz: o2

60 GB LTE/5G (max. 300 MBit/s)

(max. 300 MBit/s) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Falls ihr das Apple-Event verpasst habt, könnt ihr euch die Vorstellung der 2021er iPad-Pro-Modelle hier nochmal ansehen:

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 49,99 Euro im Monat

Zuzahlung fürs iPad Pro 11 Zoll 5G: 25 Euro

Anschlussgebühr: 49,99 Euro

Versandkosten: 4,99 Euro

= zusammengerechnet 1.279,74 Euro nach 24 Monaten

Zieht man den aktuell günstigsten Online-Preis (ca. 900 Euro laut idealo.de) für das iPad Pro 2021 (Wi-Fi + Cellular) von den Gesamtkosten ab, bleiben effektiv 379,74 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht ca. 15,82 Euro im Monat – ein sehr günstiger Preis für einen 5G-Datentarif mit 60 GB. Der Normalpreis für die Datenflat ohne iPad liegt bei rund 30 Euro im Monat.

iPad Pro 2021 mit 60 GB bei o2: Für wen lohnt sich das Angebot?

Der Deal lohnt sich für alle, die an Apples neuesten Profi-Tablets interessiert sind, aber keinen vierstelligen Betrag auf einmal dafür ausgeben wollen. Wer das iPad Pro hauptsächlich unterwegs nutzen möchte, muss ohnehin zur teuren Cellular-Variante greifen und braucht dann natürlich auch noch einen Datentarif dazu. 60 GB LTE/5G sollten den meisten völlig ausreichen. Das o2-Angebot bietet ein Rundum-sorglos-Gesamtpaket zu einem günstigen Preis.