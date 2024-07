Über 50 Prozent günstiger: Amazon verkauft geräumigen Eastpak-Rucksack zum Witzpreis

Ein neuer Rucksack muss her? Warum nicht zu einer Legende greifen: Eastpak. Amazon verkauft jetzt einen Eastpak-Rucksack mit besonders viel Stauraum über 50 Prozent günstiger.

Amazon verkauft Rucksack von Eastpak mit Rabatt

Eastpak ist Kult. Die Rucksäcke des US-Herstellers sind für ihre Qualität und markante Ästhetik bekannt und zu einem Symbol für urbanen Lifestyle geworden. Wer davon ein Stück abhaben möchte, muss auch nicht tief in die Tasche greifen. Bei Amazon wird aktuell der Eastpak Pinnacle für nur 43,34 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verkauft – starke 54 Prozent unter dem UVP und aktueller Bestpreis. Ein richtig starkes Schnäppchen also.

Anzeige

Eastpak Pinnacle Geräumiger Rucksack mit 38 Liter Fassungsvermögen, zwei Hauptfächer und einem Organizer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.07.2024 12:07 Uhr

Angeboten wird der Eastpak-Rucksack in der Farbe „Black Denim“, also ein sehr dunkles Grau. Erhältlich ist er in einer Einheitsgröße mit Abmessungen von 42 x 32 x 25.5 cm.

Anzeige

Mit einem Gewicht von 700 Gramm ist der Rucksack zwar kein Leichtgewicht, bietet mit 38 Liter Fassungsvermögen aber jede Menge Platz – genug, um Laptop, Bücher oder auch Proviant für Wanderungen mitzunehmen. Für ein angenehmes Tragegefühl sorgen das gepolsterte Rückenteil und verstellbare Schulterriemen. Gefertigt ist der Rucksack aus Polyester und Nylon.

Neben zwei geräumigen Hauptfächern besitzt der Eastpak auch einen Organzier vorne, dort können zum Beispiel Stifte, Hefte oder das Smartphone untergebracht werden.

Für wen lohnt sich der Eastpak-Rucksack auf Amazon?

Der Eastpak lohnt sich für alle, die auf der Suche nach einem geräumigen und qualitativ hochwertigen Alltags-Rucksack sind. Eastpak ist für seine Qualität bekannt und bietet eine 30-Jahres-Garantie, die etwa offene Nähte abdeckt. Bei Amazon kommt der Eastpak-Rucksack richtig gut an und wird mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Gelobt werden unter anderem Stauraum und Robustheit.

Anzeige

„Der Rucksack ist groß genug, um alle Hefte und Bücher für einen Schüler der 10. Klasse unterzubringen“, schreibt etwa eine Käuferin. Eine andere hat den Rucksack für ihren Mann angeschafft: „War ein Geschenk, mein Mann ist begeistert. Es passt alles rein, was er zum Sport und Sauna benötigt.“ Für den Preis kann man hier also kaum was falsch machen.

Eastpak Pinnacle Geräumiger Rucksack mit 38 Liter Fassungsvermögen, zwei Hauptfächer und einem Organizer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.07.2024 12:07 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.