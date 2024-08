Vive la resistance: Diese Map aus CoD könnt ihr in Paris selbst ablaufen

Ihr wollt die Schauplätze von Call of Duty im wahren Leben sehen? Mit dieser Karte aus Modern Warfare 3 könnt ihr euch an die realen Orte begeben.

Als Gaming-Fans werdet ihr es kennen: Ihr habt Stunde um Stunde an nachempfundenen Schauplätzen verbracht und die Gegenden sind fast schon zu eurer virtuellen Heimat geworden. Was liegt da näher, als die legendären Orte mal in der Realität zu besuchen. Wie gut die Nachbildung in Call of Duty: Modern Warfare 3 gelungen ist, könnt ihr mit einem Trip nach Frankreich nun bewerten – denn die „Resistance“-Map könnt ihr in Paris selbst ablaufen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 – der Place Dalida

Dreh- und Angelpunkt der „Resistance“-Map ist der Place Dalida in Paris. Seinen Namen hat der beschauliche Platz am Montmartre von der französischen Künstlerin Dalida, die als Sängerin weltweit 140 Millionen Schallplatten absetzen konnte und zudem als Schauspielerin tätig war. 1996, zehn Jahre nach ihrem Tod, wurde der Platz nach der legendären Sängerin benannt. Gelegen ist der Place Dalida im 18. Arondissement von Paris.

Der Place Dalida liegt im 18. Arondissement von Paris. (© Screenshot: Google Maps)

Wollt ihr den Ort besuchen, ist das mit der Metro problemlos möglich. Euer Zielbahnhof ist dann die U-Bahn-Station Lamarck – Caulaincourt, danach geht es per Buslinie RATIP 40 weiter – die einzige, die bis zum Monmartre fährt.

Wie gut ist die virtuelle Nachbildung gelungen?

Tatsächlich hat der von Activision publizierte Ego-Shooter den Schauplatz rund um den Place Dalida sehr detailreich und akkurat nachgebildet. Sowohl die umliegenden Gebäude mit ihren Toren und Zäunen als auch das um die Ecke gehende Geländer sind im wahren Leben sofort wiederzuerkennen.

Wenn ihr die Map schon oft virtuell abgelaufen seid, werdet ihr wissen, dass unter dem besagten Geländer ein Roller steht, den ihr mit gezielten Schüssen hochjagen könnt.

Der Place Dalida bei Nacht. (© IMAGO / Dreamstime)

Mit seinen engen Gässchen und umsäumt von vielen Gebäuden und kleinen Läden, eignet sich das Pariser Viertel natürlich hervorragend für Kämpfe auf mittlerer Distanz.

Wer das Spiel aus dem Effeff kennt, wird vermutlich auch wissen, dass an dem Schauplatz auch viele Hinterhalte drohen können – und dass man auf den schmalen Pfaden vor allem von Juggernauts eingekesselt werden kann. Wenn ihr im wahren Leben aber nur als Touristen an diesen Schauplatz reist, wird euch das natürlich erspart bleiben.

Auf Google Maps könnt ihr weitere Orte aus Videospielen erkunden – etwa zu GTA 5 und Ghost of Tsushima.

