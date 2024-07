Wenn ihr gern mit Bargeld zahlt, braucht ihr dieses Zubehör für 4,99 Euro

Obwohl immer mehr Menschen auch in Deutschland mit Karte zahlen, halten viele noch am geliebten Bargeld fest. Denn wie es oft heißt: Nur Bares ist Wahres. Es gibt tatsächlich viele Situationen, in denen ihr in Deutschland auf Bargeld angewiesen seid. Bevor ihr mit Falschgeld zahlt oder es annehmt, solltet ihr das Geld unbedingt mit diesem Zubehör für nur 4,99 Euro testen.

Geldscheinprüfer checkt euer Bargeld

Die Deutschen trennen sich nur sehr schwer von Bargeld. Das liegt aber auch daran, dass in manchen Läden gar nicht mit Karte bezahlt werden kann. Das haben zuletzt viele Besucher zur EM gemerkt, die in ihrem Land eigentlich alles mit Karte bezahlen. Und obwohl sich Deutschland langsam in Richtung Kartenzahlung bewegt, herrscht hierzulande ein Falschgeld-Boom. Die Bundesbank warnt davor, dass immer mehr Falschgeld im Umlauf ist. Ihr könnt euch aber ganz einfach behelfen. Kauft euch für 4,99 Euro einen Geldscheinprüfer (bei Amazon anschauen).

Geldscheinsprüfer-Stift Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.07.2024 14:53 Uhr

Wenn ihr heutzutage mit Bargeld zahlt, ist euch sicher aufgefallen, dass eure Scheine oft durch Maschinen geschoben werden, um zu prüfen, ob diese echt sind. Der Stift ist die günstige Version davon. Habt ihr Bargeld, solltet ihr damit prüfen, ob es sich um echte Scheine handelt. In Sekunden wisst ihr so, ob ein Geldschein echt oder gefälscht ist:

Ist der Geldschein echt, seht ihr einen hellgelben Strich.

Handelt es sich um Falschgeld, wird der Strich braun oder schwarz.

Gut zu wissen: Beschädigt werden die Geldnoten dadurch nicht, denn die Markierung verschwindet nach 24 Stunden.

Wichtig ist so ein Stift insbesondere dann, wenn ihr selbst Bargeld annehmt. Beispielsweise wenn ihr auf dem Flohmarkt oder über Kleinanzeigen etwas verkauft. Aber auch wenn ihr Geld abhebt. Testet das Geld mit so einem Stift unbedingt, besonders wenn es sich um höhere Beträge handelt. Immer wenn ich etwas auf Kleinanzeigen verkaufe, fahre ich kurz über den Geldschein. Bisher hat sich noch niemand beschwert. Sollte jemand ein Problem damit haben, ist das sowieso sehr verdächtig. Und 5 Euro sind für eure Sicherheit kein hoher Betrag (bei Amazon anschauen).

