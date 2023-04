Das Notsignal SOS gibt es schon eine lange Zeit. Mehr über die Bedeutung und Geschichte des Morse-Codes erfahrt ihr hier.

SOS ist fest mit der Geschichte der Seefahrt verknüpft. Diese drei Buchstaben werden gern als Notsignal deklariert, aber dahinter verbirgt sich noch mehr. In diesem Artikel klären wir euch darüber auf, wo der Begriff genutzt wird und was er bedeutet.

Nicht nur in der Seefahrt kann man durch einen Notruf Hilfe holen. Falls ihr ein iPhone besitzt, zeigt euch das Video, wie es euer Leben retten könnte.



Woher kommt der Begriff SOS?

Bei SOS handelt es sich um einen Morse-Code. Dieser wurde früher beim Funkverkehr unter Schiffen eingesetzt. Hierbei werden die Buchstaben in Morse-Code übertragen. Der Code ist sehr einfach, sodass ihn selbst unerfahrene Personen schnell entschlüsseln können: zuerst dreimal kurz, dreimal lang und dann wieder dreimal kurz.

Bei SOS handelt es sich also gar nicht um eine Abkürzung. Vorteil des Codes ist, dass sich Menschen in Notlagen durch seine Einfachheit ohne Probleme Hilfe rufen können, sodass rechtzeitig Unterstützungsmaßnahmen eingeleitet werden können. Ursprünglich wird SOS gerne mit der Abkürzung „Save our Souls“ in Verbindung gebracht, doch ist dies nicht die wahre Bedeutung des Codes und wurde erst später hinzugedichtet. Heutzutage verlassen wir uns auf die Notrufnummern 112 und 110. Aber was, wenn diese einmal ausfallen? Wir klären euch über Notruf-Alternativen auf.

Was hat SOS mit der Luftfahrt zu tun?

Historisch wurde der Code erstmalig auf der Berliner Konferenz im Jahre 1906 für die Schifffahrt formalisiert. Im Jahre 1923 fand dieser Code aber auch in der Luftfahrt einen hohen Anklang und gewann an Bedeutung. Das Signal bekam insbesondere im Jahr 1971 durch Anhang 10 des Abkommens eine stärkere Relevanz, weil es dann auch für die internationale Zivilluftfahrt verbindlich vorgeschrieben wurde.

Wie hieß SOS früher?

Vor SOS wurde der Morsecode für CQD eingesetzt. Das Seenotfunksignal leitete sich von „Come Quick, Danger“ ab. Eine Weile wurden auch nach dem Beschluss der Berliner Konferenz noch verschiedene Notsignale verwendet, bis nach dem Untergang der Titanic SOS als international geltender Notruf festgelegt wurde.

Die Vorteile von SOS im Überblick

Leicht verständlicher Code.

Bietet schnelle Schutzmaßnahmen und Aufmerksamkeit.

Stärkt die internationale Zusammenarbeit zur gegenseitigen Hilfe.

Kann in sämtlichen Bereichen sinnvoll angewendet werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.