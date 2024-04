Zurück in die 80er: China-Hersteller präsentiert Retro-Walkman

Jetzt wirds retro: Dieser chinesische Hersteller bringt mit dem Walkman den Klassiker schlecht hin wieder zurück. Doch ein bisschen moderner darf es dabei schon sein.



Der Walkman und die dazu passenden Kassetten waren eigentlich mit dem Ende der 80er ein dem Untergang geweihtes Medium. Doch Retro ist wieder in und spätestens seit prominenten Auftritten in den „Guardians of the Galaxy“-Filmen oder dem Edgar Wright-Hit „Baby Driver“ ist er wieder zurück: der Walkman! Einst wurde er von Sony berühmt gemacht und gehört zur Ausstattung jedes Musikliebhabers. Der chinesische Hersteller FiiO, der eher für Audio-Equipment wie Kopfhörer oder Verstärker bekannt ist, lässt den Walkman wieder auferstehen. Welche modernen Features das Gerät mitbringt, haben wir für euch herausgefunden.

Ihr wollt nicht nur analog Musik per Kassette hören, sondern auch digital? Dann haben wir für euch im Video die Top 5 der aktuell angesagtesten Musik-Streaming-Dienste in der Übersicht:



Musik-Streaming-Dienste

So unterscheidet sich FiiOs CP13 vom Sony Walkman

Auch wenn der CP13 von FiiO visuell erstaunlich nah an Sonys Walkman ist, so bringt er auf jeden Fall ein paar modernere Features mit. Vor allem die Akkulaufzeit kann sich im Vergleich zum Retro-Original sehen lassen. Dank einer integrierten Lithiumbatterie kann der handliche Musikspieler bis zu 13 Stunden lang durchlaufen und Musik abspielen. Doch das beste Feature, was im Vergleich zum Original den Unterschied macht, ist ein USB-C-Anschluss an der Seite. Darüber kann der CP13 aufgeladen werden, während er gleichzeitig genutzt wird. Was bei den meisten Handys Standard ist, war damals beim Walkman undenkbar. So ist der CP13 auf jeden Fall leistungsfähiger als das Original, auf dem er basiert.

Auch VHS-Kassetten feiern ein Comeback und können euch sogar bares Geld bringen. Welche Filme besonders gefragt sind, seht ihr in der Bilderstrecke:



Wenn ihr euch überlegt, den FiiO CP13 auszuprobieren, solltet ihr euch aber darüber bewusst sein, dass ihr hier keinen klassischen Musikspieler oder MP3-Player bekommt. Denn obwohl der CP13 in puncto Akku durchaus moderner als der gute alte Sony Walkman ist, war's das dann auch schon mit der Modernität. Denn der CP13 kann nur mit einer 3,5mm-Klinkenbuchse aufwarten, das heißt, ihr müsst eure kabelgebundenen Kopfhörer nutzen; eine Bluetooth-Funktion gibt es nicht. Und auch eines der klassischeren Nostalgie-Features des Walkman hat der CP13 nicht: Es gibt keine Taste, mit der das Kassettenfach automatisch aufspringt, stattdessen müsst ihr das Fach per Hand öffnen. Mehr retro geht also nicht!

Retro-Comeback: Der CP13-Walkman feiert die Rückkehr der Kassette

Zugegeben, der CP13 von FiiO ist wirklich retro und vor allem für Fans des analogen Hörgenusses gedacht. Denn mit einem guten Kabelkopfhörer und gut abgemixten Kassetten kommen Musikfans mit dem chinesischen Walkman-Revival voll auf ihre Kosten. Und dazu müssen sie nicht nur Retro-Musik hören. Denn mittlerweile haben auch aktuelle Musik-Stars das alte Medium wieder für sich entdeckt. So gibt es zum Beispiel Billie Eilish, Megan Thee Stallion oder Taylor Swift auch in einer Kassetten-Version zu kaufen, allerdings in streng limitierter Version.

