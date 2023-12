CrystalDiskMark Download: Datenträger-Geschwindigkeit messen

CrystalDiskMark ist ein beliebtes Programm, um die Schreib- und Lesegeschwindigkeit einer (SSD-)Festplatte oder eines USB-Sticks zu messen. Das Ergebnis ist ein Benchmark, der unter anderem zum Vergleich bei einem Festplattenkauf herangezogen werden kann.

Fazit: CrystalDiskInfo ist für alle User interessant, die die Schreib- und Lesegeschwindigkeit ihrer Festplatte oder anderer Laufwerke in Erfahrung bringen wollen.

Vorteile Nachteile Aussagekräftiger Benchmark

Einfache Bedienung Keine

CrystalDiskMark Download: Überblick über die Funktionen des Programms

Neben klassischen HDDs und USB-Sticks unterstützt CrytalDiskMark auch moderne SSD-Festplatten, Netzlaufwerke und SD-Karten. Gemessen wird das Tempo beim Schreiben auf die Festplatte sowie beim Lesen der Daten. Dabei wendet das Programm verschiedene Blockgrößen an und der Anwender kann selbst festlegen, wie oft der Test wiederholt wird, um aus dem Mittelwert einen repräsentativen Benchmark zu errechnen.

Neben dem Standardtest, dessen Werte unter anderem mit den Herstellerangaben zur Leistungsfähigkeit des jeweiligen Speichers vergleichbar sind, kann CrystalDiskMark auch spezielle Tests durchführen, um beispielsweise Belastungssituationen zu simulieren. Welcher Test durchgeführt werden soll, könnt ihr im Menü „Profil“ festlegen.

CrystalDiskMark: Weiterverarbeitung von Ergebnissen und weitere Funktionen

Diese Ergebnisse lassen sich in ausführlichem Format auch in die Zwischenablage übernehmen, so dass ihr den Benchmark für die spätere Verwendung speichern, in andere Anwendungen einfügen oder ihn auch per Mail versenden könnt. Mit den mitgelieferten Skins könnt ihr auf Wunsch das Erscheinungsbild von CrystalDiskMark anpassen.

Das Programm ist portabel und kann direkt von einem USB-Stick gestartet werden. Deutsch ist als Standardsprache voreingestellt, aber das Tool unterstützt noch viele andere Sprachen. Die Bedienung ist extrem einfach und deshalb sollte CrystalDiskMark in keiner Toolsammlung fehlen.