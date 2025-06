USB-3.0-Geschwindigkeit im Vergleich zu USB 2.0, Thunderbolt & NVMe

Wie schnell ist eigentlich USB 3.0? Übertrumpft die „universelle“ Schnittstelle Thunderbolt, NVMe und wie viel schneller ist sie gegenüber ihrem Vorgänger USB 2.0? Wir stellen die unterschiedlichen Schnittstellen hier gegenüber, verraten euch die USB-3.0-Geschwindigkeit und räumen mit einigen Missverständnissen auf.

USB-Geschwindigkeit im Vergleich

Gerade wenn man auf der Suche nach einer neuen externen Festplatte ist, will man natürlich auf das schnellste Pferd setzen, damit das Lesen und Schreiben von Daten keine Ewigkeit dauert. Mit USB 2.0 hatte man häufig noch Probleme, wenn man hochauflösende Filme oder Spiele von einer externen Festplatte abspielen wollte. Mit USB 3.0 stellt das kein Problem mehr dar. Doch USB 3 ist nicht gleich USB 3: Innerhalb der USB-3.0-Familie gibt es verschiedene Generationen, die bei der Geschwindigkeit erhebliche Unterschiede aufweisen.

Schnittstelle (alternative Bezeichnungen)

Geschwindigkeit / Bruttotransferrate

Name (Datenrate) USB-Anschlüsse USB 1.0 12 Mbit/s (1,5 MByte/s) Full Speed USB 2.0 480 Mbit/s (60 MByte/s) Hi-Speed USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1x1; USB 3.1 Gen1) 5 Gbit/s (625 MByte/s) SuperSpeed USB 5Gbit/s (SS) USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2x1; USB 3.1 Gen2) 10 Gbit/s (1,25 GByte/s) SuperSpeed USB 10Gbit/s, SuperSpeed Plus (SS+) USB 3.2 (USB 3.2 Gen 2x2) 20 Gbit/s (2,5 GByte/s) SuperSpeed USB 20Gbit/s, SuperSpeed Plus (SS+) USB4 (USB Gen 3x2) 40 Gbit/s (5 GByte/s) USB4 40Gbit/s USB4v2 (USB4 Gen 4x2) 80 Gbit/s (10 GByte/s) USB4 80Gbit/s Andere Anschlussarten (zum Vergleich) NVMe über M.2 (PCIe 5.0 ×4) 128 Gbit/s (16 GByte/s) Thunderbolt 5 80 Gbit/s (10 GByte/s) NVMe über M.2 (PCIe 4.0 ×4) 64 GBit/s (8 GByte/s) Thunderbolt 4 40 Gbit/s (5 GByte/s) Thunderbolt 3 40 Gbit/s (5 GByte/s) NVMe über M.2 (PCIe 3.0 ×4) 32 Gbit/s (4 GByte/s) Thunderbolt 2 20 Gbit/s (2,5 GByte/s) SATA Express (PCIe 4.0) 16 Gbit/s (2 GByte/s) PCI Express 3.0 x1 8 Gbit/s (1 GByte/s) eSATA III; SATA 6G 6 Gbit/s (750 Mbyte/s)

Die in der Tabelle aufgezeigten Geschwindigkeiten sind dabei nur Bruttowerte und deswegen mit Vorsicht zu genießen. Die Bruttotransferrate ist die rein physikalisch mögliche Übertragungsrate. Durch den Overhead des Protokolls und verschiedene andere Verluste, ist die Datenübertragungsrate in der Praxis weit kleiner.

Die theoretische Nettotransferrate liegt über zehn Prozent niedriger , die im Alltag erzielbare Datenrate ist sogar 30 bis 45 Prozent kleiner .

liegt , die im ist sogar . Das bedeutet, dass ihr über USB 2.0 maximal 33-40 MByte/s statt der theoretisch möglichen 60 MByte/s und bei USB 3.0 275-300 MByte/s statt der 625 MByte/s erreicht.

maximal statt der theoretisch möglichen 60 MByte/s und bei statt der 625 MByte/s erreicht. Neben dem System und den Geräten selbst, können aber auch weitere Faktoren für eine geringere Datentransferrate sorgen. So wird bei USB 3.0 aktuell maximal eine Kabellänge von 1 Meter empfohlen, damit es nicht zu geringeren Geschwindigkeiten kommt.

Leider nutzen nicht alle Hersteller die USB-Logos, womit sich USB 2.0 Hi-Speed (Links), USB 3.0 SuperSpeed (Mitte) und USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed Plus (Rechts) einfach unterscheiden lassen (© USB-IF/USB.org)

Die wichtigsten Unterschiede zwischen USB 3.0 und 2.0 erklären wir euch in folgendem Video:

USB-C aber keine USB-3.0-Geschwindigkeit?

Häufig wird USB-Typ-C mit USB 3.0 gleichgesetzt, das ist jedoch nicht richtig. So kann eine USB-C-Buchse am Smartphone oder ein USB-C-Kabel auch nur USB 2.0 unterstützen und somit signifikant langsamer in der Datenübertragung sein und ebenfalls kein schnelles Aufladen (QuickCharge o. ä.) bieten.

USB-C ist nur der Stecker-Typ und muss nicht zwingend USB 3.0 unterstützen (© denvit via pixabay, CC0)

Ob der jeweilige USB-Anschluss oder das USB-Kabel wirklich die Geschwindigkeit von USB 3.0 unterstützt, könnt ihr an dem kleinen SuperSpeed-Logo neben dem USB-Port oder der Farbe der USB-Buchse erkennen. Wenn gar kein Logo vorhanden ist, müsst ihr in der Beschreibung nachlesen, ob das Gerät oder Kabel USB 3.0 (SS), 3.1 (SS10) oder spätere Iterationen unterstützt.

Wenn das gewöhnliche USB-Logo (Links) durch ein "SS" erweitert wird, handelt es sich um ein USB-3.0-Anschluss (SuperSpeed) // (© USB-IF/USB.org)

