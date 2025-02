13 Jahre später: Die beste GTA-Alternative verdient eine Fortsetzung

GTA ist der Platzhirsch, wenn es um Open-World-Spiele mit Gangster-Setting geht. Viele Alternativen haben versucht, dem König die Krone abzunehmen – aber alle sind hoffnungslos gescheitert. Das ist schade, denn 2012 erschien mit Sleeping Dogs ein Kontrahent, der einiges besser als das große Vorbild von Rockstar Games gemacht hat.

Sleeping Dogs ist die beste GTA-Alternative

Saints Row, Mafia, True Crime, Driver, Watch Dogs, Scarface und noch viele mehr. Die Liste an GTA-Alternativen ist lang, aber keine der genannten Marken konnte sich gegen Rockstars Open-World-Reihe durchsetzen. Kein Wunder, immerhin hat sich allein Dauerbrenner GTA 5 rund 210 Millionen Mal verkauft (Quelle: Statista).

Das ist insofern bedauerlich, als sich unter den ganzen Klonen und Alternativen auch Spiele befanden, die wirklich verdammt gut waren! Dazu zählt zum Beispiel Sleeping Dogs.

Das Open-World-Spiel von Square Enix erschien 2012 für die damalige Konsolen-Generation und versetzte den Spieler in die Rolle eines Undercover-Cops, der die Unterwelt von Hongkong infiltrieren sollte.

Bei Sleeping Dogs stach schon das Setting aus der breiten Masse hervor, denn während fast alle GTA-Kopien ebenfalls in den USA spielen, war die asiatische Millionenmetropole eine willkommene Abwechslung.

Und auch wenn Sleeping Dogs stark von GTA inspiriert wurde, gab es einen entscheidenden Unterschied: das Kampfsystem. Anstatt nämlich sämtliche Auseinandersetzungen mit Feuerwaffen zu regeln, setzte das Open-World-Spiel in erster Linie auf Nahkampf.

Finisher waren zu brutal für Deutschland

Das Gameplay wurde durch viele Martial-Arts-Filme beeinflusst, weshalb die Kämpfe sehr dynamisch ausfielen. So war es zum Beispiel möglich, die Umgebung jederzeit in den Kampf einzubeziehen. Die darauffolgenden Finisher waren allerdings so blutig und brutal, dass die deutsche Version für eine Freigabe massiv geschnitten werden musste (Quelle: Schnittberichte).

Bei der internationalen Presse kam das asiatische GTA damals ziemlich gut an: 83 Prozent auf Metacritic für die PS3-Version. Die Verkäufe blieben aber offenbar hinter den internen Erwartungen von Square Enix zurück, weshalb ein zweiter Teil bereits in der Konzeptionsphase fallengelassen wurde.

2014 erschien dann noch eine verbesserte Definitive Edition für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC, aber danach war auch schon Schluss.

Dabei ist das Spiel bis heute sehr beliebt. Hier ein paar Auszüge aus den Steam-Rezensionen:

Wenn Ihr Sandbox-Spiele mögt, dann müsst ihr Sleeping Dogs spielen. Im Grunde ist es GTA Hongkong, aber mit einem besseren Kampfsystem als die GTA-Spiele.

Egal, wie lange man das Spiel nicht angefasst hat, es wird immer einen Tag geben, an dem man sagt: Ich muss dieses Spiel in 3 Tagen von vorne bis hinten durchspielen. Und genau deshalb liebe ich es!