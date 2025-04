17 Starterpack-Memes: Lustige Klischees, die jeder kennt

In vielen Starterpacks erkennt man sich selbst wieder.© IMAGO / Panthermedia 1 / 19

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wie der Name schon sagt, zeigt ein Starterpack (zu Deutsch: „Starterpaket“), was man für eine bestimmte Sache so alles braucht. Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis dieses Konzept auch zu einem Meme-Format werden würde.

Wir zeigen euch die besten Starterpack-Memes, auf die wir im Internet gestoßen sind.