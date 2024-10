2.000 US-Dollar für PS Plus: PlayStation-Fan greift zu drastischer Maßnahme

Ein Jahresabo von PS Plus kostet eigentlich zwischen 72 Euro und 152 Euro. Ein Spieler hat jetzt für sein Sony-Abo aber satte 2.000 US-Dollar auf einen Schlag ausgegeben – kurioserweise mit dem erklärten Ziel, Geld zu sparen.

PS Plus: Spieler gibt 2.000 US-Dollar aus, um zu sparen

Um sich vor zukünftigen Preiserhöhungen für PS Plus zu schützen, hat ein Reddit-User zu äußersten Mitteln gegriffen und für etwas mehr als 2.000 US-Dollar für die Zukunft vorgesorgt – der PlayStation-Fan hat sein Abo bis ins 2048 verlängert und hat somit für die nächsten 24 Jahre seine Ruhe.

Auf Reddit beschreibt Nutzer On_Reddit_In_Class seine außergewöhnliche Entscheidung – und wie er vorgegangen ist. Zunächst hat er PS-Plus-Essential-Mitgliedschaften aneinandergereiht, bis er im Jahr 2048 angekommen ist. Danach hat er von einem 89-Prozent-Rabatt auf das Upgrade auf PS-Plus-Premium Gebrauch gemacht.

Insgesamt hat ihn der Spaß somit 2.119,75 US-Dollar gekostet. Besonders das Upgrade auf PS Plus Premium, das gerade einmal mit 199,99 US-Dollar zu Buche geschlagen hat, war da im Verhältnis ein echter Schnapper.

Nach Preiserhöhung: PlayStation-Fan traut Sony nicht über den Weg

Wie der User zu Protokoll gibt, will er mit seinem Mega-Abo Geld sparen. Er geht davon aus, sein Leben lang viel Zeit mit Gaming zu verbringen, befürchtet aber, dass Sony in den nächsten Jahren immer wieder mit Preiserhöhungen für das PS-Plus-Abo um die Ecke kommen wird.

Dass Sony in den nächsten 24 Jahren den Preis für PS Plus noch einige Male anziehen wird, erscheint ziemlich wahrscheinlich – zuletzt hat das Unternehmen das Abo im Oktober 2023 teurer gemacht.

So gesehen lässt sich der Gedankengang des Reddit-Users also nachvollziehen, auch wenn die Länge des Abos selbst bei anderen Hardcore-Fans für offene Münder und einige Zweifel sorgt – schließlich ist überhaupt nicht klar, ob und in welcher Form PS Plus 2048 überhaupt noch existieren wird.

In unserem Übersichtsartikel erklären wir euch die Unterschiede der drei verschiedenen PS-Plus-Abos:

