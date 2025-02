2 Monate Genshin Impact: Lohnt sich das Spiel heute noch für Neueinsteiger?

Inzwischen sind zwei Monate seit meinem Start in Genshin Impact vergangen. Zeit für ein Resümee: Ist Genshin Impact auch vier Jahre später noch einen Blick als Neueinsteiger wert? Die Antwort findet ihr im Video und in diesem Artikel.

Cleveres Kampfsystem und fesselnde Open World als Highlights

Das Herzstück von Genshin Impact ist zweifellos das durchdachte Gameplay. Das Kampfsystem überzeugt durch vielseitige Charaktere, die alle ihren Teil zum Erfolg eines Viererteams beitragen. Dabei wachsen sie weit über klassische Rollen wie Heiler, Unterstützer oder DPS hinaus.

So entfaltet beispielsweise die Heilerin Barbara in Kombination mit Fischls Raben Oz überraschend hohes Schadenspotenzial – und stellt dabei sogar fast den 5-Sterne-DPS-Charakter Diluc in den Schatten. Und ganz nebenbei heilt sie noch das ganze Team.

Die Open World setzt Maßstäbe in Sachen Exploration. Inspiriert von CD Projekt Reds „30-Sekunden-Regel“ lockt die detailreiche Spielwelt alle 30 Sekunden mit neuen Entdeckungen. Egal ob Truhen, Ruinen, Herausforderungen – Die Points of Interest nehmen kein Ende.

Besonders die Seelien, mysteriöse Wesen, die zu versteckten Schätzen führen, motivieren zur Erkundung abgelegener Winkel. Und wenn in der Welt nichts Interessantes zu sehen ist, erscheint meistens ein Okulus auf der Minimap. Die können dann für mehr Ausdauer eingetauscht werden. So entsteht ein perfektes Bewegungs- und Entdeckungssystem.

Service-Game-Elemente bremsen den Spielfluss deutlich aus

Leider wird der Spielspaß regelmäßig durch zwei große Schwachpunkte ausgebremst. Da wären zum einen die überlangen, nicht überspringbaren Dialoge. Statt packender Story-Momente erwarten die Spieler oft langatmige Lebensgeschichten von NPCs, die sich auf wenige Sätze zusammenfassen ließen. Immerhin entschädigen die aufwendig gestalteten Cutscenes für diese Durststrecken.

Das größte Ärgernis bleibt jedoch das extensive Farming-System. Als Service-Game will Genshin Impact seine Spieler täglich beschäftigen – doch das Sammeln von Artefakten und Materialien wird schnell zur müßigen Pflichtaufgabe. Und auch das Gacha-System ist nach wie vor kritisch zu betrachten.

