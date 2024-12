2025 wird das beste Gaming-Jahr, solange ihr nur Strategiespiele liebt

Das Gaming-Jahr 2025 steht vor der Tür und verspricht Gaming-Highlights wie zum Beispiel Grand Theft Auto 6. Strategie-Fans können sich allerdings ebenfalls auf die Rückkehr von zwei beliebten Reihen freuen.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Mit Sid Meier’s Civilization 7 startet das Jahr der Strategiespiele

2025 kann das perfekte Jahr für Fans von Strategiespielen werden. Schon am 11. Februar geht es los mit Sid Meier’s Civilization 7. Der Platzhirsch der Rundenstrategie verspricht wieder eine Reise durch die Weltgeschichte, die diesmal aber deutlich anders abläuft.

Inzwischen haben Civ-Fans ein ziemlich genaues Bild davon, wie sich Civilization 7 spielen wird – und dieses Bild gefällt nicht jedem. Das Spiel wird in verschiedene Ären unterteilt, ihr wechselt zwischendurch das Volk und eine Runde endet bereits mit dem kalten Krieg. Ganz schön viele Veränderungen, die auch mir Sorgen machen, dass sich Civ hier zu stark verändern könnte.

Trotzdem freue ich mich gewaltig auf Civilization 7, gerade weil es so anders sein wird. Die Entwickler bei Firaxis verdienen jede Menge Respekt dafür, dass sie sich etwas ganz Neues trauen, in einer Zeit, in der Sequels gerne bekannten Pfaden folgen und mit Innovation geizen.

Civilization 7 muss natürlich immer noch ein gutes Spiel werden, aber auch da bin ich zuversichtlich. Mein persönlicher Wunsch ist aber, dass der Multiplayer diesmal direkt zum Start mit weniger Macken daherkommt und auch die KI eine etwas bessere Figur macht.

Sid Meier's Civilization VII Firaxis Games

Civilization 7 erscheint voraussichtlich am 11. Februar für alle modernen Konsolen und den PC. Schaut euch hier den Trailer an:

Sid Meier’s Civilization 7: Gameplay-Trailer

Anno 117 bringt noch mehr Strategie

Fans von Echtzeitstrategie mit Fokus auf Städtebau können sich dann auf Anno 117 freuen. Ubisoft Mainz schickt euch diesmal in die Zeit der Römer, in der ihr eine eigene Provinz verwalten dürft. Über Anno 117 ist bisher nur wenig bekannt, es gibt lediglich ein paar Screenshots von Landschaften.

Nach dem Mega-Erfolg von Anno 1800 hoffe ich aber, dass Ubisoft hier auf Kurs bleibt und weiterhin eine komplexe Wirtschaftssimulation bietet, in die ich für hunderte Stunden versinken kann. Inzwischen ist immerhin bereits bekannt, dass das neue Anno direkt zum Release im Jahr 2025 auf Steam erscheinen wird. Zudem wird das Spiel auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar sein.

Civilization 7 und Anno 117 bieten zusammen alles, was das Strategieherz begehrt. Mit diesen beiden Spielen (die hoffentlich gut werden) wird 2025 das perfekte Gaming-Jahr. Zumindest für Strategie-Fans.

Anno 117: Pax Romana Ubisoft Mainz

Schaut euch hier den Trailer für Anno 117 an:

Anno 117: Pax Romana – Live-Action-Teaser

