Ich starte Genshin Impact als absoluter Noob und habe Angst vor dem, was mich erwartet

Ich starte Genshin Impact als absoluter Noob und habe Angst vor dem, was mich erwartet

Mit 60 Millionen monatlichen Spielern ist Genshin Impact auch Jahre nach Release das Zugpferd von Hoyoverse. Doch kann das Gacha-Adventure auch heute noch Neulinge begeistern? Ich wage das Selbstexperiment. Im Video und diesem Artikel erzähle ich euch von meinen Erwartungen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Genshin Impact 2024?

Was einst als "Breath of the Wild"-Klon verspottet wurde, hat sich längst zu einem eigenen Gaming-Phänomen entwickelt. Doch seit Release ist nicht nur die Spielerzahl, sondern auch das Spiel mit unzähligen Updates gewachsen.

Anzeige

Gerade als Neueinsteiger kann so ein großes Spiel schnell überwältigend wirken. Doch ich möchte mich dieser Herausforderung stellen. Schuld daran ist übrigens das Konzert Impact4Music.

Genshin Impact Konzert Wien Abonniere uns

auf YouTube

Ein paar Bedenken habe ich allerdings trotzdem. Die habe ich in diesem Artikel dokumentiert.

Anzeige

Eine faszinierende, aber riesige Welt

Die ohnehin schon weitläufige Spielwelt wurde durch zahlreiche Updates mit mehr Regionen erweitert. Für Neulinge wie mich könnte das schnell erschlagend wirken - oder den Entdeckerdrang wecken.

Anzeige

Hinzu kommen die Spielmechaniken: Was als Erkundungs-RPG angefangen hat, besitzt inzwischen ein eigenes Kartenspiel, Instrumente, Basenbau und wahrscheinlich noch mehr, das mir noch gar nicht bewusst ist. Hoffentlich werden diese Mechaniken nicht alle auf einmal eingeführt, sondern kommen mit der Zeit.

Spektakel und Warterei

Genshin Impact legt ein besonderes Augenmerk auf seine Geschichte und Charaktere. Während die zu Recht hochgelobte Musik definitiv ein Pluspunkt ist, könnten die zahlreichen Cutscenes und Dialoge das Spieltempo spürbar bremsen. Warum ich kein großer Fan dieser Unterbrechungen bin, habe ich bereits in einem anderen Artikel und Video erklärt.

Hot Take: KEINER braucht Cutscenes in Videospielen! Abonniere uns

auf YouTube

Die größte Herausforderung dürfte jedoch das Gacha-System darstellen: Wenn ich kein echtes Geld in zufällige Charaktere und Items investieren möchte, muss ich möglicherweise Abstriche bei der Teamstärke machen. Mal abgesehen davon, dass diese Systeme meistens unübersichtlich gestaltet sind.

Trotz der Skepsis gegenüber der schieren Größe der Spielwelt und den Gacha-Mechaniken ist meine Neugier geweckt. Ob sich der Einstieg auch 2024 noch lohnt? Das klärt sich im praktischen Test!

Fortsetzung folgt, sowohl hier als auch auf dem TikTok- und YouTube-Kanal von spieletipps. Folgen lohnt sich also!