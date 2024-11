IKEA und Roblox retten euch, wenn KI euren Job klaut

Während künstliche Intelligenz in vielen Branchen Jobs bedroht, entstehen im Metaverse neue Arbeitsmöglichkeiten. Ikea geht dabei einen überraschenden Weg und sucht echte Menschen für sein virtuelles Möbelhaus in Roblox – zu einem durchaus attraktiven Stundenlohn. Seht euch das digitale IKEA-Erlebnis am besten oben in unserem Video an.

Digitale Verkäufer für virtuelle Möbel

Das schwedische Möbelhaus schlägt eine ungewöhnliche Richtung ein: Statt auf KI oder Chatbots zu setzen, suchte Ikea zehn echte Menschen für seinen digitalen Store in der Gaming-Plattform Roblox. Der Stundenlohn liegt bei umgerechnet 14,80 Euro – für einen Job, der komplett in der digitalen Welt stattfindet. (Quelle: IKEA)

Lohnt sich eine IKEA-Filiale in Roblox?

Die zehn ausgewählten Kandidaten betreuen das digitale schwedische Möbelhaus und interagieren mit Kunden – allerdings nicht zwischen real existierenden Billy-Regalen, sondern in einer virtuellen Umgebung. Die spannende Frage dabei: Werden sich genug Nutzer finden, die Interesse an einem digitalen IKEA-Erlebnis in Roblox haben?

Noch Zukunftsmusik für deutsche Bewerber

Der innovative Ansatz hatte allerdings einen Haken für interessierte Bewerber aus Deutschland: Für das erste digitale Möbelhaus wurden nur Kandidaten aus dem Vereinigten Königreich und Irland berücksichtigt. Dennoch zeigt das Projekt beispielhaft, wie klassische Einzelhandelsunternehmen neue Wege in der digitalen Arbeitswelt beschreiten – fernab von den üblichen KI-Diskussionen.

Modell für die Zukunft?

Dass Unternehmen Influencer bezahlen, um die Werbetrommel für eigene Produkte auf Social-Media-Kanälen zu rühren, ist nichts Neues. Begreift man Kanäle wie die virtuellen Welten von Roblox, Fortnite oder das Metaverse auch als Social Media im weitesten Sinne, liegt diese Verlängerung zeitgemäßer Werbemaßnahmen nah – nicht nur für Unternehmen, die Service-Dienstleistungen anbieten wie IKEA. Ob das Konzept dauerhaft taugt und die Maßnahme die erwünschte Werbewirkung zeigt, gar ein nachahmungsfähiges Modell für andere Firmen darstellt, wird die Zeit zeigen.

