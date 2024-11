Microsoft 365 wird teurer: So viel mehr zahlen Office-Nutzer

Microsoft will seine KI-Tools stärker in Office 365 integrieren. Anwender sollen dafür mehr bezahlen, wie zumindest in einem Land bereits feststeht. Wer keine KI will, muss sein Abo kündigen und sich für „Microsoft 365 Classic“ entscheiden.

Microsoft 365: Office-Preise steigen wegen KI

Microsoft testet in manchen Märkten neue Abomodelle: KI-Tools wie der Copilot werden dazu in die Standardabos von Microsoft 365 integriert – was mit einer Preiserhöhung verbunden ist. In Australien beispielsweise steigt der Preis für ein Jahresabonnement von Microsoft 365 Family von 139 auf 179 Australische Dollar. Das entspricht einer Steigerung von 28,8 Prozent (Quelle: ZDNet).

Mit der KI-Integration bietet Microsoft den Anwendern im neuen Abo-Modell monatliche Credits für die Nutzung von Copilot in Programmen wie Word, Excel und Outlook. Neben den klassischen Office-Anwendungen können diese Credits auch in Windows-Apps wie Paint oder Notepad eingelöst werden. Bisher war die Copilot-Integration nur im Premium-Abo „Copilot Pro“ verfügbar.

Wer den Copilot nicht möchte, muss anscheinend selbst aktiv werden: Zwar hat das Unternehmen ein „Microsoft 365 Classic“-Abo angekündigt, das die bisherigen Preise beibehält. Doch dafür müssen Nutzer ihr aktuelles Abo kündigen und umständlich auf die Classic-Option umsteigen.

Bisher handelt es sich nur um einen Test im asiatisch-pazifischen Raum. Ob und wann Microsoft den Copilot auch in anderen Märkten in die Standardabonnements von Microsoft 365 integriert, ist nicht bekannt.

KI in Office 365: Microsofts Plan stößt auf Kritik

Die automatische Integration von KI ohne Möglichkeit zur Deaktivierung könnte sich für Microsoft als Stolperstein erweisen. In sozialen Netzwerken und Foren melden sich bereits enttäuschte Nutzer, die die Entscheidung kritisieren. In einem Kommentar auf Reddit bezeichnet ein Nutzer die KI als „unerwünschtes Zusatzpaket“, das Systemressourcen verbrauche und die Hardware belaste (Quelle: Reddit).

