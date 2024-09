Irre Pokémon-Challenge: So dauert das Spiel gleich dreimal so lang

Jedem Pokémon-Trainer dürfte das Herz höherschlagen, wenn er ein Shiny-Pokémon entdeckt. Was wäre aber, wenn ihr ausschließlich die seltenen Monster verwenden dürftet? YouTuber und Streamer Alpharad hat genau das getan. Im Video oben zeigen wir euch, wie er das gemacht hat.

Pokémon: Streamer nutzt nur Shiny-Monster

In Pokémon gilt es nicht nur Kämpfe zu gewinnen und Orden zu erhalten. Die geduldigsten Trainer gehen auf die Shiny-Jagd. YouTuber und Streamer Alpharad versucht sich an einer besonderen Challenge und will Pokémon: Let's Go, Evoli! ausschließlich mit den seltenen Taschenmonstern durchspielen.



Shinys oder Schillernde Pokémon kommen in besonderen Farben daher, sind dafür aber auch sehr viel seltener. Genauer gesagt liegen die Chancen bei 1 zu 4.096. In Pokémon: Let's Go, Evoli! und dem Schwesterspiel Pokémon: Let's Go, Pikachu! könnt ihr eure Chancen aber deutlich erhöhen, indem ihr immer und immer wieder das gleiche Pokémon fangt. Zusätzlich gibt es auch Items, dank denen ihr nicht ganz so quälend lange warten müsst.

Das Problem: Let's Go, Evoli! verlangt gleichzeitig, dass ihr 50 Pokémon-Spezies fangt, um im Spiel voranzukommen. Die müssten nicht zwingend Shinys sein, doch was wäre es für eine Challenge, wenn Alpharad seine Poké-Sammlung nicht trotzdem mit noch mehr Shiny-Pokemon auffüllen würde.

Schaut euch hier das Video von Alpharad an:

Pokémon: Shiny-Challenge dauert über ein Jahr

Die Jagd nach Shiny-Pokémon dauert letztendlich über ein Jahr. In dieser Zeit hat Alpharad natürlich nicht dauerhaft gezockt. Andere Projekte und Verpflichtungen haben dazu geführt, dass sich die Challenge richtig lange gezogen hat. Die reine Spielzeit beträgt allerdings immer noch 106 Stunden.

Alpharad ist übrigens nicht der einzige, der sich an einer Shiny-Only-Challenge versucht hat. Auch SmallAnt hat Pokémon: Soulsilver nur mit den seltenen Monstern durchgespielt (Quelle: YouTube / SmallAnt). Dafür hat er nur knapp 60 Stunden gebraucht – er musste das Spiel aber über 1.000-mal neustarten, um mit einem Shiny-Startmonster beginnen zu können.

Pokémon nur mit Shinys durchzuspielen dauert wirklich, wirklich lange. (© The Pokémon Company)

