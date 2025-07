Jeder kennt Luke Skywalker aus Star Wars – doch er sollte zuerst anders heißen

Luke Skywalker gehört zu den wichtigsten Figuren aus dem Star-Wars-Universum. Generell würde die beliebte Science-Fiction-Reihe ohne die Skywalkers nicht existieren. Doch den bekannten Namen hätte es fast nicht gegeben. Ursprünglich war für Luke ein anderer Name geplant.

Luke Starkiller? Das hätte es fast gegeben

In der allerersten Schnittfassung von Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung hatte Luke Skywalker ursprünglich den Nachnamen Starkiller statt Skywalker. Der Name sollte die Heldenfigur als jemanden kennzeichnen, der groß, mutig und möglicherweise auch gefährlich ist. „Starkiller“ klang dramatisch und erinnerte an die klassischen Pulps und Abenteuerfilme der 1930er und 1940er Jahre, die Lucas inspiriert hatten.

Doch während der Produktion wurde Lucas zunehmend unwohl mit der aggressiven Konnotation des Namens. Das Wort „Killer“ im Namen des strahlenden Helden passte nicht mehr zur gewollten Unschuld und Hoffnung, die Luke verkörpern sollte. Besonders in einer Geschichte, die in erster Linie an ein jüngeres Publikum und eine märchenhafte Erzählstruktur erinnerte, wirkte der Name zu düster. Einige Szenen mit dem alten Namen wurden schon abgedreht. Der Skywalker-Darsteller Mark Hamill griff den Namen selbst in seinem X-Account auf:

Im Podcast Politickin' sprach Hamill ebenfalls über die Namensänderung.

Ich bin Luke Starkiller. Ich bin hier, um dich zu retten.

George Lucas änderte seine Meinung während der Dreharbeiten

Während der Dreharbeiten des ersten Star-Wars-Films entschied sich Lucas deshalb, den Nachnamen in Skywalker zu ändern. „Skywalker“ vermittelt ein Bild von Freiheit, Hoffnung und Erhabenheit, jemand, der buchstäblich über den Dingen steht. Der Name wurde schließlich zu einer der bekanntesten Figurenbezeichnungen der Popkultur.

Kurioserweise kehrte der Name Starkiller später ins Star Wars-Universum zurück. Im Videospiel Star Wars: The Force Unleashed von 2008 trägt der geheime Schüler von Darth Vader, Galen Marek, den Codenamen Starkiller. Ein bewusster Rückgriff auf das ursprüngliche Konzept, als Hommage an die Frühzeit der Saga. Im Jahr 2023 wurde die Luke-Version des Starkillers zudem als spielbarer Charakter für „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ hinzugefügt. So sieht er aus:

