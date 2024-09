Lass es sein, Sony: Nach diesem PS5-Comeback hat niemand gefragt

Die Gerüchteküche brodelt: Sony soll schon wieder die Remaster-Maschine angeworfen haben und an einer PS5-Version für den kontroversen Zombie-Shooter Days Gone arbeiten – eine mögliche Entscheidung, die gleich in zweierlei Hinsicht keinen Sinn ergibt.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Days Gone: Open-World-Shooter vor PS5-Comeback

Dass Sony in den letzten Jahren seine größten Hits als Remaster und Remakes verwurstet hat, ist bekannt – obwohl die Spiele erst wenige Jahre auf dem Buckel hatten, bekamen Hits wie The Last of Us, The Last of Us 2 und Marvel’s Spider-Man eine Frischzellenkur spendiert.

Anzeige

Berichte von einer PS5-Pro-Version vom Open-World-Hit Horizon Zero Dawn haben sich mittlerweile bestätigt – und auch wenn die Fan-Reaktionen dort bereits nicht besonders begeistert ausgefallen sind, sorgt das jüngste Gerücht für noch mehr Kopfschütteln.

Der Zombie-Shooter Days Gone soll demnach ein PS5-Remaster erhalten. Das ließen mit Jordan Miller von Video Games Chronicle und Jeff Grubb zwei für gewöhnlich gut informierte Insider-Quellen unabhängig voneinander verlauten (Quelle: TheGamer).

Anzeige

Im Gegensatz zu den vorher genannten Spielen, ist Days Gone allerdings kein moderner Klassiker. Es ist ein Open-World-Zombie-Shooter, der zwar einige Fans hat, jedoch deutlich mehr Kritiker. Ich persönlich habe nach einigen eher mittelmäßigen Stunden mit dem Spiel nicht einmal verstanden, weshalb es einen PC-Port bekommen hat.

Sony hatte bekanntermaßen nicht einmal genug Vertrauen in Days Gone, um ein Sequel in Arbeit zu geben. Nun soll das Spiel nur fünf Jahre nach seinem Release ein PS5-Remaster erhalten? Wer soll dafür die Zielgruppe sein, Sony?

Ein PS5-Remaster, das die Welt nicht braucht

Selbst die größten Days-Gone-Fans werden sich fragen, was ein Remaster des Open-World-Spiels genau verbessern soll. Aktuell läuft es bereits größtenteils mit 60 FPS und in 4K auf der PS5 – und die Grafik war ohnehin nie der Aspekt des Spiels, der für die meiste Kritik gesorgt hat.

Anzeige

Stattdessen hat Days Gone mit repetitiven Missionen, klobigen Charakteren und einer langatmigen Story zu kämpfen – und diese Elemente wird Sony mit einem Remaster, das nochmal ein paar Euro aus den Taschen der Spieler leiern soll und auf das niemand gewartet hat, nicht fixen können.

Tatsächlich wünscht sich die PS5-Community ein Remaster – nur eben ein ganz anderes:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.