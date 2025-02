Mario Kart 9: Fans sind sich einig – dieses Item verdient ein Comeback

Mit der Switch 2 erscheint höchstwahrscheinlich auch ein neues Mario Kart – so viel ist sicher. Die Fans diskutieren nun im Netz, welche Features der kommende Arcade-Racer mit sich bringt. Dabei ist vor allem das Comeback eines besonderen Items im Gespräch, das im aktuellen Teil fehlt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mario Kart 9: Fans wollen die Fake-Item-Box zurück

Obwohl es nur wenige Sekunden aus dem neuen Mario Kart bei der Enthüllung der Switch 2 zu sehen gab, spekulieren die Fans schon eifrig, was der Nachfolger zu bieten hat. Zuletzt war etwa ein Sprit-System im Gespräch – auch wenn die Idee eher abwegig klingt.

Anzeige

Im entsprechenden Subreddit tauschen sich die Fans auch zu den Items von Mario Kart 9 aus. Dabei steht vor allem ein Comeback hoch im Kurs: das der Fake-Item-Box.

Tausende Reddit-Nutzer hoffen anscheinend, dass Nintendo den kleinen roten Quader wieder ins Item-Portfolio aufnimmt. Zur Erinnerung: Die Fake-Item-Box kann von Spielern wie eine Bananenschale auf der Rennstrecke platziert werden. Fährt ein Gegner in die Box, wird er knallhart ausgebremst.

Anzeige

Item-Box muss geschickt platziert werden, um zu funktionieren

Da die rote Farbe der Item-Box sich jedoch klar von den regulären Item-Boxen unterscheidet, könnt ihr Spieler damit nur selten hinters Licht führen.

Anzeige

Das ändert sich jedoch, wenn ihr es schafft, die Fake-Item-Box direkt dort abzulegen, wo auch eine normale Item-Box steht. In diesem Fall erkennen viele Spieler das fiese Item auf den ersten Blick nicht, fahren volle Kanne rein und verlieren so wertvolle Sekunden.

Einige Spieler hoffen, dass Nintendo bei einem Comeback der Fake-Item-Box den Look überarbeitet und sie damit schwerer von der regulären Box zu unterscheiden ist. Bei Mario Kart 64 etwa hatte die Fake-Item-Box die gleiche Farbe wie die normale – das Fragezeichen stand jedoch auf dem Kopf.

So sieht die Fake-Item-Box in etwa in Mario Kart 64 aus (© Nintendo via MarioWiki – Doc von Schmeltwick)

Einige Spieler sind der Meinung, dass die Fake-Item-Box nur einen Platz in Mario Kart 9 verdient hat, wenn sich Nintendo gleichzeitig vom Münz-Item trennt. Denn beide Gadgets werden häufig an den Spielern ausgegeben, der in Führung liegt und bieten keinen Schutz gegen heranrasende Panzer.

Anzeige

In ein paar Wochen wissen wir hoffentlich mehr. Schließlich hat Nintendo angekündigt, dass es am 2. April 2025 eine neue Direct geben soll, in der man mehr Details zur Switch 2 und hoffentlich auch zu Mario Kart 9 enthüllt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.