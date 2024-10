Nach nur 3 Jahren: Beliebte Netflix-Serie wird komplett neu gemacht

Der Netflix-Hit Squid Game bekommt ein US-Remake. Verantwortlich für die Neuauflage ist niemand geringeres als Regie-Legende David Fincher.

Squid Game bekommt eine US-Version

Die südkoreanische Netflix-Serie Squid Game hat sich Ende 2021 zu einem globalen Phänomen entwickelt. Was vermutlich auch an dem simplen, aber äußerst effektiven Konzept liegt: 456 hoch verschuldete Spieler nehmen an einem Battle Royale teil, bei dem nur eine Person überleben kann.

Die tödlichen Kinderspiele, die türkisen Sportanzüge und die ikonische Melodie (siehe YouTube) wurden schnell zu einem Bestandteil der Internet-Popkultur. Nun soll die Serie eine US-amerikanische Neuauflage unter der Führung von David Fincher erhalten.

Fincher genießt unter Filmfans ein hohes Ansehen. Immerhin ist der Regisseur für zahlreiche Kultfilme verantwortlich, darunter Fight Club, Sieben oder The Game. Sein Portfolio passt auf jeden Fall perfekt zum grausamen Treiben in Squid Game. Allerdings steht wohl noch nicht zu 100 Prozent fest, ob das neue Squid-Game-Projekt ein klassisches Remake wird oder ob Fincher ein Spin-Off entwickelt, das parallel zum südkoreanischen Original in den USA spielt.

Die Produktion soll jedenfalls 2025 starten. Ein Release im Jahr 2026 scheint also nicht unwahrscheinlich zu sein (Quelle: Deadline).

Wann erscheint Squid Game Staffel 2?

Das beliebte Original wird indessen am 26. Dezember fortgesetzt, denn dann startet die lang erwartete zweite Staffel offiziell auf Netflix. Ein knackigen Teaser dazu könnt ihr euch bereits hier ansehen:

Squid Game: Staffel 2 | Teaser Trailer

Und schon jetzt steht fest: Squid Game wird auch eine dritte und finale Staffel erhalten. Die Leiden von Protagonist Seong Gi-hun, besser bekannt unter seiner Teilnehmernummer 456, nehmen also noch kein Ende.

