Neuer Simulator auf Steam kostet mit DLCs 2.500 Euro, doch der Preis-Irrsinn hat einen guten Grund

Ein neuer Simulator auf Steam sorgt für misstrauische Blicke der PC Community. Kurz nach dem Release gibt es schon zahlreiche DLCs im Wert für 2.500 Euro. Was ist da los?

Warum ist diese Simulation auf Steam so teuer?

Train Sim World 5 ist am 17. September erschienen und kostet in der Standard Edition 44,99 Euro. Wenn ihr euren Geldbeutel etwas stärker beanspruchen wollt, könnt ihr euch aber auch noch einen von 109 DLCs schnappen. Insgesamt kostet die Bahn-Simulation 2.525,17 Euro (auf Steam ansehen).

Ist Entwickler Dovetail Games also komplett durchgedreht und verlangt, dass Zug-Enthusiasten einen Kredit aufnehmen, um das Spiel in seiner Gänze erleben zu können? So schlimm ist es nicht. Stattdessen übernimmt Train Sim World 5 viele der Erweiterungen aus Train Sim World 4 oder sogar noch älteren Teilen der Reihe. Wenn ihr einen DLC bereits besitzt, müsst ihr ihn im neuen Spiel nicht erneut kaufen.

Der gewaltige Preis wirkt trotzdem abschreckend. PC-Spieler auf Reddit stellen allerdings auch klar, dass Gamer nie wirklich alle Erweiterungen kaufen und das auch gar nicht sollen. Stattdessen würden sich Fans einfach die Züge und Strecke kaufen, die sie mögen und den Rest im digitalen Regal lassen. Wenn es euch beispielsweise nur danach brennt, die Kinzigtalbahn zwischen Frankfurt und Fulda abzufahren, könnt ihr das für 35,99 Euro tun. Die anderen DLCs könnt ihr ignorieren.

Schaut euch hier den Trailer für Train Sim World 5 an:

Train Sim World 5: Launch-Trailer

Train Sim World® 5 Dovetail Games

Züge auf Steam sind richtig teuer

Verkehrssimulationen (insbesondere mit Zügen) sind für ihre gewaltigen Preise auf Steam berühmt und berüchtigt. Train Sim World 5 liegt mit seinen 109 DLC noch weit hinter einem Koloss wie Train Simulator Classic 2024. Mit 756 DLC besitzt die Simulation so viele Erweiterungen, dass Steam gar nicht mehr anbietet, sie alle zusammen zu kaufen (auf Steam ansehen).

Hohe Preise auf Steam sind allerdings nicht immer so harmlos. Einige Entwickler verlangen absurd hohe Preise für ihre Werke, nur um dann mit 99 Prozent Rabatten zu locken. Auf diesen Trick solltet ihr besser nicht reinfallen.