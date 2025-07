Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nuts & Bolts Puzzle ist ein kniffliges Rätselspiel, in dem ihr Schrauben so aus Blechen lösen müsst, dass alle angeschraubten Elemente vom Spielfeld fallen.

Klickt die Schrauben an, um sie herausdrehen. Im Anschluss müsst ihr sie erst wieder in ein freies Loch setzen, bevor ihr die nächste Schraube lösen könnt. Überlegt euch genau, in welcher Reihenfolge ihr vorgeht, damit alle Spielelemente herabfallen, aber achtet auf die Zeit, denn die Uhr tickt.

Geht strategisch vor, kalkuliert Physik und Schwerkraft mit ein und entscheidet dann, welche Schraube ihr zuerst entfernt. Wenn zusammenhängende Teile Löcher blockieren und kein Zug mehr möglich ist, verliert ihr das Level.

Goldene Schrauben stellen eine besondere Herausforderung dar und müssen erst mit einem Schlüssel geöffnet werden. Sammelt diesen ein, indem ihr ihn mit einem anderen Objekt im Spiel berührt. Für alle, die eine zusätzliche Herausforderung zum Knobeln suchen, gibt es Challenges, bei denen ihr innerhalb kurzer Zeit mehrere Level erfolgreich hintereinander abschließen müsst. Als Belohnung winken Münzen oder hilfreiche Booster.

Werdet zu Profi-Schrauber und trainiert spielerisch euer Gehirn in Hunderten von Leveln! Spielt Nuts & Bolts Puzzle jetzt kostenlos online auf GIGA!

