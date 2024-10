Palworld: Pals züchten und Torte herstellen

Wollt ihr in Palworld eure eigenen Pals züchten, ist das möglich. Allerdings handelt es sich dabei um einen langwierigen Prozess, da eure Pals sich ohne Torte einfach nicht vermehren wollen. In diesem Guide verraten wir euch alle Schritte, die zur Zucht notwendig sind.

Zuchtfarm bauen

Das wesentlichste Bauwerk zum Züchten von Pals ist selbstverständlich die Zuchtfarm selbst. Ihr könnt das Gebäude freischalten, wenn ihr Level 19 erreicht habt und müsst dafür zwei Technologiepunkte investieren. Der Bau einer Zuchtfarm ist schnell erledigt. Ihr benötigt folgende Materialien:

100x Holz

20x Stein

50x Fasern

Die Zuchtfarm ist relativ groß und braucht daher jede Menge Patz. Wie ihr der Beschreibung entnehmen könnt, müsst ihr zwei Pals darin platzieren, die unterschiedlichen Geschlechts sind. Als Motivation für den Prozess dient außerdem eine Torte.

Welche Pals kann ich züchten?

In Palworld könnt ihr im Grunde jeden Pal züchten. Achtet bei der Auswahl der Pals darauf, dass ihr ein Männchen und ein Weibchen in der Zuchtfarm unterbringt. Das Geschlecht könnt ihr am einfachsten über die Pal-Box feststellen, welches in der Infobox neben dem Namen des jeweiligen Pals angegeben wird.

Aber wie findet ihr nun heraus, welche Pals ihr zusammen in die Zuchtfarm stecken müsst, um einen bestimmten Pal zu züchten? Dazu empfehlen wir die Webseite Palworld.gg. Hier werden euch sämtliche Kombinationsmöglichkeiten und Ergebnisse aufgelistet.

Torte herstellen

Weil eure Pals in der Zuchtfarm ohne Mahlzeit nicht so richtig in Fahrt kommen wollen, müsst ihr ihnen eine Torte besorgen. Dazu könnt ihr beispielsweise den Händler beim Schnellreisepunkt "Kleines Dorf" besuchen, der die meisten Torten-Zutaten in seinem Shop verkauft. Folgende Zutaten benötigt ihr für eine Torte:

5x Mehl

8x Rote Beeren

7x Milch

8x Ei

2x Honig

Diese fünf Bauwerke sind nötig, um eine Torte zu backen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wollt ihr die Torte komplett selbstständig herstellen, erwartet euch ein recht langwieriger Prozess. Ihr müsst dafür nämlich eine Reihe von Gebäuden bauen und die richtigen Pals für die Zutatenherstellung bereitstellen können.

In der folgenden Tabelle findet ihr die Bauwerke, die ihr benötigt und die Zutaten, die ihr damit herstellt. Außerdem verraten wir euch, welche Eignungen für den Betrieb notwendig sind und schreiben euch in Klammer ein paar Pals dazu, die über die nötigen Eignungen verfügen.

Gebäude Produzierte Zutat Eignung Beerengarten (Level 5) Rote Beeren Bewässerung (Fuack, Pengullet, Penking) Aussaat (Lifmunk, Tanzee, Gumoss) Viehfarm (Level 5) Milch Eier Honig Milch (Mozzarina) Eier (Chikipi) Honig (Beegarde, Elizabee, Warsect, Cinnamoth) Weizenfeld (Level 15) Weizen Bewässerung (Fuack, Pengullet, Penking) Aussaat (Lifmunk, Tanzee, Gumoss) Mühle (Level 15) Mehl (Benötigte Materialien: Weizen) Bewässerung (Fuack, Pengullet, Penking) Kochtopf (Level 17) Torte Feuererzeugung (Foxparks, Rooby, Ragnahawk, Arsox)

Wollt ihr einzelne Prozesse (wie die Arbeit an der Mühle) beschleunigen, wählt Pals für die Arbeit aus, die eine höhere Eignungsstufe haben. In eurer Pal-Box könnt ihr die Eignungen eurer Pals einsehen.

Habt ihr alle Zutaten zusammen, müsst ihr die Torte nur noch im Kochtopf zubereiten. Der Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen, weshalb ihr euch vorerst anderen Tätigkeiten widmen könnt.

Ist die Torte fertig, platziert sie in der Kiste der Zuchtfarm. Ist das erledigt und sind zwei Pals unterschiedlichen Geschlechts der Zuchtfarm zugewiesen, beginnt der Prozess automatisch. Ihr erhaltet am Ende ein Ei, das ihr ausbrüten könnt.

