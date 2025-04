Schedule 1: Mods installieren und Liste der besten Modifikationen

Auch in Schedule 1 könnt ihr Mods installieren, die euer Spielerlebnis unterstützen und verändern können. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr Mods installiert und stellen euch die beliebtesten Modifikationen vor.

Wichtiger Hinweis: Achtet beim Herunterladen von Mods unbedingt darauf, dass die jeweilige Modifikation aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Eine sehr beliebte und mitunter die sicherste Quelle stellt dabei Nexus Mods. Andernfalls riskiert ihr, euch Viren oder Trojaner einzufangen.

Mods in Schedule 1 installieren

Nicht nur Cheats verändern Schedule 1, sondern auch Mods. Um sie zu installieren, braucht ihr folgende Programme:

Meistens benötigen die Mods Schedule 1 in der Vollversion, da sie nicht mit der Alternativen- oder Beta-Version kompatibel sind.

da sie nicht mit der Alternativen- oder Beta-Version kompatibel sind. Natürlich die Mod, die ihr verwenden wollt. Wie gesagt, am besten von Nexus Mods.

Das Programm "Melon Loader".

Die Installation der jeweiligen Mod kann jedoch voneinander abweichen. Darum können wir euch keine allgemeingültige Anleitung bieten.



Wenn ihr die Modifikation von Nexus Mods heruntergeladen habt, steht oftmals in der "Description" der jeweiligen Mod die genaue Anleitung. Lest vor dem Download die Installationsanleitung in der Beschreibung. Für die Installation der Mods benötigt ihr das Programm "Melon Loader". Dieses Tool lädt die benötigten .dll-Dateien ins Spiel und ermöglicht deren Nutzung.

Die beliebtesten Mods für Schedule 1

Die Vorlieben bei Mods sind natürlich individuell. Auf Nexus Mods stehen euch zum Zeitpunkt des Schreibens circa 360 Mods zur Verfügung. Dennoch sind die folgenden Mods die derzeit beliebtesten und nützlichsten Modifikationen für Schedule 1: