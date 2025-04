Schedule 1: Mitarbeiter einstellen und Bett zuweisen

Um euer Drogenimperium in Schedule 1 zum Laufen zu bringen, müsst ihr Vorgänge automatisieren und Mitarbeiter einstellen. Wo ihr neue Worker bekommt und sie entsprechenden Jobs zuweisen könnt, erfahrt ihr an dieser Stelle.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Warehouse finden

Nahe dem Hotel könnt ihr das Warehouse betreten. Dieses hat nur zwischen 6PM (18 Uhr) und 6AM (6 Uhr) geöffnet. Die Öffnungszeiten stehen auch neben dem Eingang. Wenn ihr wissen wollt, wie spät es ist, drückt ihr einmal die Tab-Taste und seht dann die Ingame-Zeit oben links auf eurem Handy.

An dieser Stelle im Warehouse könnt ihr neue Mitarbeiter einstellen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Nach Betreten des Schwarzmarkts geht ihr links die Treppe hoch und kommt so geradewegs zum Büro von Manny. Bei ihm könnt ihr neue Mitarbeiter finden und einstellen.

Welche Mitarbeiter gibt es?

Links von Manny an der Wand findet ihr eine Aufstellung aller vier Miterabeitertypen mit ihren jeweiligen Job-Beschreibungen und Gehaltsforderungen.

Anzeige

Mitarbeiter Funktion Tägliches Gehalt Cleaner Heben Müll auf, verpacken ihn und schmeißen ihn weg. 100 $ Handler Verpacken eure Produkte und transportieren sie zwischen Stationen, Lagerflächen und Laderampen. 200 $ Botanist Pflanzen Samen, bewässern, pflegen und ernten eure Gewächse. 200 $ Chemist Benutzen eure chemischen Stationen und mixen im Labor. 300 $

Mitarbeiter rekrutieren

Wenn ihr wisst, welche Mitarbeiter ihr benötigt, sprecht ihr Manny an und wählt die Option "I want to hire an employee". Wählt dann den entsprechenden Mitarbeitertyp aus. Als Nächstes müsst ihr dann den Ort auswählen, wo euer Mitarbeiter eingesetzt werden soll. Zum Beispiel das Bungalow oder der Sweatshop.

Beachtet, dass jedes Objekt nur begrenzten Platz für Mitarbeiter hat. Die Kombination der Jobtypen bleibt aber ganz euch überlassen. Neben dem täglichen Gehalt wird zudem eine Einstellungsgebühr von ca. 1.000 $ fällig.

Anzeige

Bett zuweisen

Nach der Rekrutierung erscheint der Mitarbeiter vor dem Gebäude, wo ihr ihn beim Einstellen zugewiesen habt. Bevor der Mitarbeiter für euch arbeiten kann, müsst ihr ihm zuallererst ein Bett zuweisen. Das funktioniert wie folgt:

In der Schnellauswahl am unteren Bildrand könnt ihr auf der "9" das Klemmbrett auswählen. Mit gezücktem Klemmbrett schaut ihr auf den Mitarbeiter und könnt so "Manage (Jobtitel)" auswählen. Oben auf der Übersicht wird das Bett zugewiesen. Lauft zu einem freien Bett und weist es mit einem Linksklick zu. Beim Bett an der Kopfseite erscheint dann das entsprechende Porträt des Mitarbeiters

Mit dem Klemmbrett verwaltet ihr eure Mitarbeiter. (© Screenshot und Bearbeitung YT/GIGA)

Tipp: Es ist völlig egal, wo das Bett eures Mitarbeiters steht. Es muss nicht in dem Gebäude sein, wo er oder sie arbeitet. Es ist sogar sinnvoll, euch einen abgelegenen Ort zu suchen, wo ihr alle Betten hinstellt. Zum Beispiel in eurer Motelzimmer vom Anfang des Spiels.

Anzeige

Mitarbeiter bezahlen

Für jeden Mitarbeiter wird täglich ein Gehalt fällig. Dieses wird aber nicht automatisch von eurem Konto abgebucht, ihr müsst es selber aktiv in die Koffer auf den Betten der Mitarbeiter hineinlegen. Ihr könnt in den Koffern bis zu 4.000 $ ablegen. Keine Sorge, die Mitarbeiter nehmen sich daraus täglich nur ihr Gehalt heraus, nicht mehr als das.

Quiz: Kannst du die Spiele-Charaktere nur an der Silhouette erkennen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.