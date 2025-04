Sims 4: Diesen Challenges könnt ihr euch stellen (Deutsch)

Selbst in einem Spiel wie Die Sims 4 kann der Alltag irgendwann eintönig werden – perfektes Haus, perfekte Familie, perfekter Job. Um frischen Wind in das Leben eurer Sims zu bringen, haben wir eine Auswahl spannender Challenges für euch zusammengestellt. Das Beste: Die meisten davon könnt ihr auch ohne Erweiterungen im Basisspiel ausprobieren. Wie die einzelnen Herausforderungen funktionieren, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

10 Minuten Speed-Building-Challenge

Eure Aufgabe: Ein ganzes, gut ausgestattetes, Haus in zehn Minuten zu bauen. Erfinder dieser Challenge ist der User xSimSugar.‘

Kauft euch ein leeres Grundstück.

Besorgt euch eine Stoppuhr oder einen Timer, um die Zeit im Blick zu behalten.

Baut in zehn Minuten ein komplettes Haus.

Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Bad sind Pflicht.

Alles muss vollständig funktionsfähig sein.

100 Baby-Challenge

Hier ist eure Geduld gefordert. Ziel ist es, 100 Babys auf die Welt zu bringen, wobei euer Sim niemals mit demselben Mann zweimal ein Kind zeugen darf. Zusätzlich werdet ihr stark eingeschränkt in Bezug auf Geldquelle, Arbeit und Liebschaften. Cheats sind natürlich nicht erlaubt.

Eine ausführliche Anleitung findet ihr im 100-Babys-Challenge-Guide, welchen ihr in der blauen Verlinkung findet.

10.000 Simeleons-Challenge

Bei dieser Challenge ist euer innerer Geizhals gefragt. Eure Aufgabe ist es ein Haus zu bauen, welches nicht mehr als 10.000 Simeleons kostet.

Sucht euch ein leeres Grundstück aus.

Baut das Haus und gebt dabei nicht mehr als 10.000 Simeleons aus.

Natürlich muss das Haus ein Schlafzimmer, ein Bad und einen Küchen- und Wohnbereich beinhalten; wir wollen ja nicht, dass euer Sim komplett auf Luxus verzichten muss.

33 Tage: Erstelle einen Sim-Challenge

Diese Challenge ist für alle die Richtige, die ein wenig Schwung ins Simaussehen bringen wollen.

Generell tendiert der übliche Simsspieler dazu, stundenlang den perfekten Sim zu designen, bis er entweder das absolute Ebenbild oder das totale Gegenteil von einem selbst ist.

Ziel ist es daher, jeden Tag einen anderen Sim zusammenzustellen.

Die Challenge dauert 33 Tage.

Jeden Tag muss das vorgegebene Thema im Erstelle einen Sim-Modus (CaS) designt werden.

Erweiterungen sind nicht zwingend notwendig, können aber gerne benutzt werden, sodass manche Themen leichter zu erledigen sind.

In der Sims 4 Galerie findet ihr unter dem Hashtag #33daysCASchallenge verschiedene fertige Kreationen und könnt auch eure Eigenen hinzufügen (nur am PC verfügbar).

Tagesübersicht Aufgabe Tag 1 Farbe (Benutzt für jedes Objekt wie Kleidung, Augen, Accessoires etc. dieselbe Farbe) Tag 2 Tier (Gestaltet einen Sim so, dass er einem Tier ähnlich sieht) Tag 3 Puppe (Euer Sim soll einer Barbie- oder Kenpuppe gleichen) Tag 4 Element (Entscheidet euch für eines der vier Elemente und schafft ein Outfit, welches das ausgewählte Element repräsentiert) Tag 5 Gothic Tag 6 Alien Tag 7 Hybrid Tag 8 Mädchen (Kreiere ein weibliches Simskind) Tag 9 Model Tag 10 Junge (Kreiere ein männliches Simskind) Tag 11 Girly/Mädchenhaft (Erschafft einen sehr „girly“ aussehenden Sim) Tag 12 Tomboy (= Mädchen, das sich wie ein Junge verhält) Tag 13 Lieblingssänger Tag 14 Lieblingsstar Tag 15 Gleicher Stil (Kreiert einen Sim, der genauso aussieht wie ihr selbst) Tag 16 Dessert (Euer Sim soll ein Dessert repräsentieren) Tag 17 Schulmädchen Tag 18 Obst (Euer Sim soll ein Obststück repräsentieren) Tag 19 Pastell Tag 20 Kawaii (= süß und niedlich) Tag 21 Herbst Tag 22 Blume Tag 23 Liebe Tag 24 Romanfigur (Erstellt euren Lieblingscharakter aus einem Buch) Tag 25 Frühling Tag 26 Vielfalt (Wählt eine Hautfarbe aus, die ihr sonst nicht nehmt) Tag 27 Gamer Tag 28 Disney-Prinzessin Tag 29 Winter Tag 30 Hässlicher Sim Tag 31 Lehrer Tag 32 Sommer Tag 33 Prinzessin

A Game of Sims Challenge

Eine etwas andere Challenge ist die des Users alsv1709, welche an die berühmte TV-Serie „Game of Thrones“ angelehnt. Sieben verfeindete Familien streiten um den Thron und die Herrschaft mit allen Mitteln und aller Macht. Während alle aktiven Sims aus der Simswelt gelöscht werden, müssen sieben Haushalte erstellt werden, wovon einer die Königsfamilie repräsentiert.

Ziel ist es, durch Heiratsgeschick den nächsten Thronfolger oder die nächste Thronfolgerin zu bestimmen. Sobald jede Familie einmal gespielt wurde, ist das Spiel vorbei. Gewonnen hat die Familie, welche am Ende der Challenge den Königstitel trägt.

Wer nun Interesse daran bekommen hat, dem empfehlen wir sich einen Würfel zu schnappen und unseren A Game of Sims – Challenge Guide zu öffnen, welchen ihr in der Verlinkung findet. Dort zeigen wir euch alle Regeln inklusive Spielverlauf.

Für alle, die nicht nur ihre Nerven, sondern auch ihr Gehirn anstrengen wollen, haben wir hier eine Herausforderung der besonderen Art. Wer damals einen Nintendo DS hatte, bei dem wird der Name Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging sofort einige (hoffentlich positive) Erinnerungen hervorrufen.

Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging | Umsetzung für Nintendo Switch angekündigt

Citylife Challenge

Voraussetzung für diese Challenge ist die Erweiterung Großstadtleben. Vom Tellerwäscher zum Millionär – oder zumindest so ähnlich funktioniert diese Challenge. Euer Sim fängt bei Null an und muss sich hocharbeiten, damit er ein angenehmes Leben führen kann. Ziel ist es, in ein Standard-Penthouse einzuziehen.

Dass ein Leben ohne Geschirrspüler mühsig sein kann, muss dieser Sim am eigenen Leib erfahren.

Erstellt einen Teenager und deaktiviert die Alterungsoption.

Zieht in eine Wohnung in San Myshuno und löscht alles, was sich darin befindet, außer die Toilette.

Wählt nur negative Wohnungsmerkmale aus.

Setzt euer Geld mit Hilfe von Cheats auf Null. Gebt dazu im Cheatfenster zuerst testingcheats true und dann money 0 ein.

Euer Sim darf sich nur in der San Myshuno Welt bewegen, der Besuch von anderen Welten ist tabu.

Ab einem Besitz von 1.000 Simeleons, darf euer Sim das erste Mal Samen pflanzen.

Ab 10.000 Simeleons darf der Sim einen normalen Job annehmen.

Ab 20.000 Simeleons und einer Eins in der Schule müsst ihr euren Sim zu einem jungen Erwachsenen machen; aktiviert das Alter auf „Lange Lebensdauer“.

Ab 50.000 Simeleons darf geheiratet werden.

Die Challenge ist vorbei, sobald euer Sim ein Erwachsener geworden ist oder ihr euer Ziel erreicht habt.

Diebesgut-Challenge

Diese Challenge lebt ganz nach dem Motto: Wozu arbeiten, wenn man auch Sachen stehlen kann? Hier wird euer Sim dank dem User Kessy Sims zum Meisterdieb und muss seinen Reichtum Stück für Stück durch Stehlen erweitern. Ziel ist es, das Bestreben Herrenhaus-Baron abzuschließen und damit auch ein prachtvolles Haus zu bauen.

Erstellt einen Sim mit dem Merkmal Kleptomanisch und dem Besterben Herrenhaus-Baron.

Zieht auf das größte Grundstück, das es gibt.

Ihr dürft nicht umziehen.

Euer Sim darf weder einen Job haben, noch durch das Verkaufen von selbsthergestellten, selbstgepflanzten oder selbstgeschriebenen Objekten Geld verdienen.

Geld bekommt ihr nur durch das Verkaufen von gestohlenen Gegenständen und durch den Verkauf von doppelten Sammelobjekten.

Sammelobjekten. Ihr dürft andere Sims nach einem Kredit fragen, diesen aber nicht zurückzahlen.

Lebenszeitbelohnungen dürfen erworben werden.

Jeder Sim, der im selben Haushalt wohnt, muss ebenfalls die Eigenschaft Kleptomanisch besitzen und sein Geld auf dieselbe Weise verdienen.

Der Wunschbrunnen aus der Gartenaccessoires-Erweiterung darf verwendet werden; stirbt euer Sim beim Benutzen, ist die Challenge allerdings gescheitert.

Farben-Challenge

Eine farbenfrohe Aufgabe steht euch hier bevor: Eure Aufgabe ist es, einen Haushalt mit sieben Schwestern oder sieben Brüdern (in den Farben des Regenbogens) zu erstellen, welche alle einen Aspekt des Lebens in Form von Bestreben repräsentieren.

Die Challenge ist geschafft, sobald ihr alle sieben Bestreben abgeschlossen und die höchste Stufe der Karriere erreicht habt.

So unterschiedlich wie die Bestreben und Karrieren sind, so unterschiedlich sind auch die Stile der sieben Schwestern.

Farbe Bestreben Karriere Rot Kurator frei wählbar Orange Meisterkoch Leckermaulkarriere (Schwerpunkt: Koch) Gelb Musikalisches Genie Entertainerkarriere (Schwerpunkt: Musiker) Grün Renaissance-Sim frei wählbar Blau Bodybuilder Sportlerkarriere Violett Freund der Welt Businesskarriere Pink Meistermixer Leckermaulkarriere (Schwerpunkt: Mixer)

Friends: Challenge

Für alle Serienjunkies, die der Serie „Friends“ verfallen sind, ist diese Challenge genau das Richtige. Hier könnt ihr das Leben der sechs Figuren nachspielen und müsst die Bestreben der einzelnen Sims abschließen. Es ist also mehr eine Aufgabe als eine Challenge, was den Spielspaß aber keinesfalls trübt.

Ihr müsst sechs Sims auf der Stufe Junger Erwachsener erstellen, zwei davon müssen Geschwister sein.

Geldcheats sind verboten.

Es wird empfohlen ein 50x40 Grundstück in NewCrest zu beziehen.

Mindestens zwei Sims müssen im Laufe des Spiels ein Paar werden.

Andere Sims dürfen zwar einziehen, aber kein Geld mitbringen.

Person Bestreben Charaktermerkmale Besonderheit Chandler Seelenverwandte Bro–Tollpatschig–Spinner Muss in der Businessbrance arbeiten und einen beliebigen Sim daten und sich trennen, sobald die Beziehungsleiste 100% hat. Danach kommt er wieder mit ihr zusammen. Joey Serienromantiker Vielfraß-Romantisch-Bro Muss lediglich das Bestreben erfüllen. Monika Meisterköchin Aktiv-Perfektionistin-Ordentlich Muss sich in einen Erwachsenen verlieben, solange sie noch auf der Altersstufe Junge Erwachsene ist und Stufe 5 der Leckermaul-Karriere erreichen. Phoebe Kuratorin Fröhlich-Kindisch-Wahnsinnig Gitarrenfähigkeit muss mindestens auf Stufe 5 gelevelt werden. Rachel Freundin der Welt Materialistisch-Selbstsicher-Zimperlich Muss lediglich das Bestreben erfüllen. Ross Nerd-Hirn oder große Familie Eifersüchtig-Genie-Familienbewusst Muss einen Sim heiraten, mit diesem ein Kind bekommen und sich wieder scheiden lassen.

Legacy Challenge

Alle Langzeit-Simsspieler kennen sie vermutlich, die legendäre Legacy Challenge. Auch in Sims 4 könnt ihr sie wieder spielen, dieses Mal ist sie noch größer und kniffliger. Ziel ist es, zehn Generationen zu spielen und jede Menge Punkte zu sammeln. Je erfolgreicher eure Familie ist, desto erfolgreicher seid auch ihr und bekommt mehr Punkte am Ende. Wie die Legacy Challenge funktioniert, zeigen wir euch im Legacy-Challenge Guide, welchen ihr in der Verlinkung findet.

Todesroulette - Challenge

Versucht euer Glück und bringt als Sensenmann den Tod herbei. Doch einfach ist das natürlich nicht, auch Sterben will gelernt sein. Ihr müsst zehn Sims nicht nur in einzelnen Zimmern/Zellen unterbringen, sondern jeden dieser Sims auf eine andere Art und Weise erledigen.

Die Challenge endet sobald ihr eine Regel gebrochen, eine Seele in die Geisterwelt oder alle zehn Sims erfolgreich umgebracht habt.

Die Alterszeitspanne muss auf Normal gesetzt werden.

Wenn ihr einen Sim erstellt, ist es egal, welche Fähigkeiten oder Besterben er besitzt; euer Hauptsim darf jede Zelle betreten.

Jedes Grundstück ist erlaubt.

Ihr müsst zehn Zellen/Zimmer bauen, welche mindestens 3x3 groß sind; die Zimmer könnt ihr jederzeit ausbauen.

Es sind weder Cheats noch Mods erlaubt.

Sämtliche Mittel, um das Alter zu verlängern, sind verboten.

Ihr müsst zehn Sims gefangen nehmen; da der maximale Haushalt nur acht zulässt, könnt ihr ausnahmsweise entweder durch das MC Command Center die Größe erweitern oder ihr geht einfach der Reihe nach vor.

Wenn ihr einen fremden Sim einziehen lasst, überweist dieser sein Geld auf euer Haushaltskonto; dieses Geld dürft ihr behalten – dieser Sim darf allerdings keine Kinder haben.

Sobald ein Sim in seiner Zelle ist, darf er sie nicht mehr verlassen; tut er es doch, muss der Sim über den Haushalt entfernt und gelöscht werden.

Der Belohnungssstore ist erlaubt, die Essenz des Lebens oder der Trank der Jugend allerdings nicht.

Ihr dürft Toilette, Bett und Dusche in der Zelle platzieren, müsst aber nicht.

Tod durch Mindestausstattung für das Zimmer Altersschwäche Uhren Ärger Voodoo Puppe oder Gemälde mit ärgerlicher Aura Elektroschlag Jegliche Art von Elektronik Ertrinken 1x1 Pool Feuer Verbrannter Herd oder Feuerstelle Hunger Kühlschrank Kuhpflanze Hauspflanzen oder Gebüsch Peinlichkeit Bar oder Toilette Überanstrengung Sportausstattung Überspanntheit Fernseher oder verspielte Gemälde

