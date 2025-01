Schlechte Nachrichten für alle, die sich eine Nvidia RTX 5090 oder 5080 kaufen wollen

Der lang ersehnte Launch der neuen Nvidia-Flaggschiffe GeForce RTX 5090 und 5080 droht für PC-Enthusiasten zum Desaster zu werden. Wie MSI bestätigt, werden die High-End-Grafikkarten zum Marktstart am 30. Januar 2025 nur in sehr begrenzten Stückzahlen verfügbar sein. Die aktuelle Situation erinnert bereits jetzt an die schwierige Verfügbarkeitslage früherer Grafikkarten-Generationen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mangelnde Verfügbarkeit von RTX 5080 und RTX 5090 zum Start

Die Warnung kommt dabei nicht nur von MSI allein. Auch andere namhafte Hersteller wie Zotac sowie große Händler wie Overclockers UK bestätigen die angespannte Situation (Quelle: VideoCardz). Besonders alarmierend: MSI China wurde in einem Forenbeitrag noch deutlicher und bezeichnete die Versorgungslage als „ziemlich begrenzt“.

Anzeige

Wer sich eine der begehrten Karten direkt zum Launch sichern will, sollte sich also am 30. Januar 205 lieber nichts weiter vornehmen. Das Abgrasen der einzelnen Shops, um eine der begehrten Karten zu ergattern, dürfte zum Geduldsspiel werden und für ordentlich Stress sorgen – und nicht immer von Erfolg gekrönt sein.

Preisanstiege durch Scalper drohen

Die Kombination aus hoher Nachfrage und stark limitiertem Angebot könnte für Interessenten der neuen Grafikkarten-Generation weitreichende Folgen haben. Branchenexperten rechnen mit schnell ausverkauften Startkontigenten und deutlichen Preisaufschlägen im freien Handel.

Anzeige

Schon jetzt bieten Verkäufer auf eBay die RTX 5090 zu deutlich erhöhten Preisen im Vorverkauf an. Preise von bis zu 5.000 Euro werden von den Scalpern aufgerufen (Quelle: eBay). Zum Vergleich: Der UVP der RTX 5090 liegt bei 2.329 Euro.

Hoffentlich normalisiert sich die Situation schneller als zum Launch der RTX-3000-Karten während der Corona-Pandemie und des Mining-Booms. Der Engpass hielt damals über ein Jahr lang an.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.