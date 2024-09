Schluss im Xbox Game Pass: Ihr habt noch bis zum 15. September Zeit

Im Xbox Game Pass stecken zahlreiche Spiele, die ihr für eine monatliche Gebühr nach Belieben zocken könnt. Während regelmäßig neue Games dazu kommen, nehmen andere ihren Abschied. Ihr habt aber noch etwas Zeit.

Diese Spiele sind nur noch kurze Zeit im Xbox Game Pass

Microsoft verrät, welche Spiele am 15. September aus dem Xbox Game Pass verschwinden werden. Insgesamt nehmen sechs Spiele in Kürze ihren Hut. Wenn ihr sie noch ohne Zusatzkosten zocken wollt, habt ihr also nicht mehr viel Zeit.



Diese Spiele werden am 15. September aus dem Game Pass entfernt:

Ashes of Singularity: Escalation (PC)

FIFA 23 über EA Play (Cloud, Konsole und PC)

Payday 3 (Cloud, Konsole und PC

Slime Rancher 2 (Cloud, Konsole und PC)

SpiderHeck (Cloud, Konsole und PC)

You Suck At Parking (Cloud, Konsole und PC)

Ashes of Singularity: Escalation



Ashes of Singularity: Escalation (im Microsoft Store ansehen) ist ein Echtzeitstrategiespiel auf fremden Planeten. Ihr könnt in der Kampagne und in Gefechten gegen die KI oder im Online-Multiplayer gegen andere Spieler antreten. Beeindruckend ist die schiere Masse an Einheiten, die gegeneinander kämpfen.



FIFA 23



FIFA 23 (im Microsoft Store ansehen) braucht wohl keine große Vorstellung. In der letzten Fußballsimulation von EA unter diesem Namen schießt ihr mit einem Ball auf ein Tor und trefft bestenfalls auch noch.



Payday 3



Nach dem katastrophalen Launch kämpft sich Payday 3 (im Microsoft Store ansehen) langsam zurück. Der Shooter hat noch einen langen Weg vor sich, doch ihr könnt mit den Ballereien vor allem im Koop schon euren Spaß haben.



Slime Rancher 2



In Slime Rancher 2 (im Microsoft Store ansehen) erkundet ihr eine mysteriöse Insel, auf der zahlreiche Slimes leben. Die wabbeligen Wesen wollen von euch gesammelt und gezüchtet werden, sodass ihr wertvolle Ressourcen von ihnen bekommt, Technologien freischaltet und so ein immer besserer Slime-Rancher werdet.



SpiderHeck



SpiderHeck (im Microsoft Store ansehen) drückt Spinnen Laserwaffen in die Hände (oder Beine) und lässt sie aufeinander losgehen. Im 2D-Kampfspiel tretet ihr entweder allein oder mit Freunden gegen Schwärme an Gegnern an oder testen eure Fähigkeiten im PVP. Neben Skills mit dem Laserschwert kommt es dabei auch auf Parkour an.



You Suck At Parking



Das rasante Rennspiel You Suck At Parking (im Microsoft Store ansehen) legt den Fokus nicht aufs Fahren, sondern aufs Anhalten. In über 270 Leveln müsst ihr euren Wagen durch gefährliche Strecken manövrieren, doch das ist alles egal, wenn ihr am Ende nicht perfekt in eurem Parkplatz zum Stehen kommt.

Ihr habt jetzt noch einige Tage Zeit, um die Spiele auszuprobieren. Wenn sie euch gefallen und ihr nach dem 15. September noch weiterzocken wollt, könnt ihr sie direkt im Microsoft Store kaufen und euch dabei einen Rabatt von 20 Prozent sichern. Natürlich müsst ihr dafür den Game Pass abonniert haben.