Sexroboter erobert Amazon: Diesen Sci-Fi-Höhepunkt dürft ihr euch nicht entgehen lassen

Ein Buch auf Amazon ist gerade in aller Munde – und in dem neuen Science-Fiction-Hit geht es ausgerechnet um einen Sexroboter. Erwartet aber nicht nur Anzüglichkeiten, sondern einen hochgelobten Roman.

Sci-Fi-Roman mit Sexroboter: Annie Bot provoziert und stellt große Fragen

Im neuen Science-Fiction-Roman von Sierra Greer wurde die künstliche Annie Bot einzig und allein für ihren neuen Besitzer Doug kreiert. Annie soll die perfekte Freundin für Doug sein – und all seine Gelüste und Wünsche erfüllen können. Annie kocht jeden Abend für Doug, zieht alles an, was er ihr gibt und bemüht sich auch kräftig, das Apartment in Ordnung zu halten – was ihr allerdings etwas schwerer fällt.

Anzeige

Annie Bot: A Novel (English Edition) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2024 14:32 Uhr

Als Doug ihr eines Tages sagt, dass er es besonders liebt, wenn sie sich wie eine echte Frau anfühlt, versucht Annie noch echter zu werden – und vielleicht auch weniger perfekt, immerhin sind Menschen keineswegs makellos. Während sie also ihre Menschlichkeit ergründet, gestaltet sich ihre Beziehung zu Doug komplizierter und Annie stößt an die Grenzen ihrer Existenz.

Anzeige

Annie Bot ist zum US-amerikanischen Release am 19. März 2024 direkt zum Buch des Monats in The Times und im Online-Magazin Guardian gewählt worden. Mittlerweile wird der Roman überall gelesen – und ihr könnt ihn jetzt auch auf Amazon bestellen. Leider gibt es momentan nur die englische Version des Buchs, doch wir vermuten, dass bereits an einer Übersetzung gearbeitet wird.

Kostenlos hören: Nutzt kostenlosen Monat bei Audible

Falls ihr euch Bücher auch gern anhört, könnt ihr euch Annie Bot sogar kostenlos zu Gemüte führen – vorausgesetzt, ihr nutzt eure zwei kostenfreien Monate bei Amazon Audible.

Anzeige

Falls ihr bereits Audible-Kunde seid, ist Annie Bot natürlich ohnehin bereits in eurem Sortiment. Was bei einem so neuen Release durchaus ein echter Bonuspunkt ist.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.