Sierra besiegen in Pokémon GO (April 2025)

Hier erfahrt ihr, wie ihr Sierra in Pokémon GO im April 2025 besiegen könnt, welche Konter am effektivsten sind und welche Belohnungen euch erwarten.

Auch im April helfen wir euch im Kampf gegen die Team-Rocket-Bosse Arlo, Sierra und Cliff. Falls ihr weiterhin gegen Giovanni, den Anführer von Team-Rocket, kämpfen möchtet, könnt ihr dem Link zu seinen Kontern folgen.

Sierra finden und aufspüren

Damit ihr Sierra ausfindig macht, braucht ihr das Rocket-Radar. Dafür müsst ihr 6 mysteriöse Komponenten erhalten, sie bekommt ihr durch Siege gegen die Rocket-Rüpel. Aktiviert ihr das Rocket-Radar, zeigt euch eine angepasste Map den Weg zum nächstgelegenen Teamleiter.

Wichtig: Das Rocket-Radar ist ein Verbrauchsgegenstand und gilt als verbraucht, sobald ihr einen Boss besiegt habt. Zudem könnt ihr gegen Teamleiter von Team-Rocket nur zwischen 06:00 und 22:00 Uhr antreten. Falls ihr den Kampf verlieren solltet, behaltet ihr übrigens das Rocket-Radar.

Sierra besiegen – die besten Konter im April 2025

Folgende Pokémon schickt Sierra im April in den Kampf:

Pionskora Vulnona, Tentantel oder Milotic Hundemon, Nidoqueen oder Piondragi

Wie bei den anderen Bossen aus Team GO Rocket stehen Sierra Schilde im Kampf zur Verfügung. Im besten Fall läuft es so ab, dass Sierra ihre Schilde bereits bei Zobiris einsetzen muss, sodass ihre kommenden Taschenmonster ungeschützt kämpfen. Ein optimales Team gegen Sierra im April könnte beispielsweise aus Mewtu mit Groudon, Heatran, Magnezone und Kyogre (oder Sumpex) bestehen.

Wichtig: Achtet bei euren ausgewählten Taschenmonstern darauf, dass ihr sie auf einem hohen Level habt. Eine gute Team-Komposition bringt euch nichts, wenn sie nicht hochgelevelt ist. Das gilt natürlich ebenfalls für die Attacken eurer Pokémon.

Nachdem ihr Sierra besiegt habt, könnt ihr Pionskora als Shiny antreffen.

Die besten Konter gegen Pionskora

Pionskora ist anfällig gegen Typ Flug, Gestein, Psycho und Feuer:

Pokémon Attacken (Mega-)Rayquaza Luftschnitt / Zenitstürmer Mewtu Psychoklinge / Psychostoß (Mega-)Simsala Konfusion / Psychokinese (Mega-)Lohgock Feuerwirbel / Sturzflug Heatran Feuerwirbel / Lavasturm

Die besten Konter gegen Vulnona

Vulnona ist schwach gegen Typ Boden, Gestein und Wasser:

Pokémon Attacken Groudon Lehmschuss / Abgrundsklinge Kyogre Kaskade / Ursprungswoge (Mega-)Knakrack Lehmschuss / Erdkräfte (Mega-)Sumpex Lehmschuss / Aquahaubitze (Mega-)Diancie Steinwurf / Steinhagel

Die besten Konter gegen Tentantel

Tentantel ist anfällig gegen Typ Kampf. Zudem hat es eine doppelte Schwäche gegen Typ Feuer:

Pokémon Attacken (Mega-)Lohgock Feuerwirbel / Lohekanonade Heatran Feuerwirbel / Lavasturm Skelabra Feuerwirbel / Hitzekoller Flampivian Feuerzahn / Hitzekoller Reshiram Feuerzahn / Kreuzflamme

Die besten Konter gegen Milotic

Milotic ist gegen Typ Pflanze und Elektro anfällig:

Pokémon Attacken Katagami Rasierblatt / Laubklinge Voltriant Donnerschock / Ladungsstoß Magnezone Funkensprung / Stromstoß (Mega-)Voltenso Donnerzahn / Stromstoß (Mega-)Gewaldro Zornklinge / Flora-Statue

Die besten Konter gegen Nidoqueen

Nidoqueen ist gegen Typ Boden, Eis, Psycho und Wasser schwach:

Pokémon Attacken Mamutel Lehmschelle / Lawine Knackrack Lehmschuss / Sandgrab Stalobor Lehmschelle / Brandsand Espinodon Eiszahn / Lawine Mewtu Psychoklinge / Psychostoß

Die besten Konter gegen Hundemon

Hundemon ist anfällig gegen Kampf, Wasser, Boden und Gestein. Folgende Konter sind hilfreich:

Pokémon Attacken Sumpex Lehmschuss / Aquahaubitze Quappo Lehmschuss / Steigerungshieb Machomei Konter / Kreuzhieb Kyogre Kaskade / Surfer Terrakium Katapult / Nahkampf

Die besten Konter gegen Piondragi

Piondragi ist schwach gegen Typ Boden: