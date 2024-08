Sims 2: Komplettlösung für Nintendo DS

Willkommen zu unserer Lösung für Die Sims 2 auf dem Nintendo DS! Wir führen euch durch die komplette Story, geben euch viele Tipps und zeigen die Fundorte der Fähigkeitenpunkte und Abzeichen.

Anzeige

Lösung für Sims 2 (DS)

1. Sieh dir das Hotel an.

2. Reaktor im Keller mit Brennstäben auffüllen.

3. Staubsauger aufheben.

4. 5 Schmutzhaufen aufsagen.

5. Bändige Heinz Ehrlicher.

6. Tristan Legende in der Wüste finden.

7. Tristan Legende aufmuntern.

8. Im Rathaus Baugenehmigung für das Kasino kaufen.

9. Zurück zum Hotel, das Kasino anschauen.

10. Supereinweicher von Bruno Mezzalto besorgen. Einfach vor das Hotel gehen und Bruno ansprechen.

11. Bezahle Bruno 250 §.

12. Imperator Xizzle mit dem Supereinweicher anspritzen. Dafür in die Hotellobby gehen. Es kann jetzt auch schon ein Gast in das Kleine Hotelzimmer einchecken, damit demnächst Geld reinkommt. Vor das Hotel gehen, dann kommt der Anruf von Frankie Fusilli. Ins Penthouse gehen und Frankie Fusilli ansprechen.

13. Gib Frankie Fusilli 1.000 §. Falls die Summe noch nicht ausreicht, Geld verdienen gehen zum Beispiel im Kasino, Zimmervermietung, Broschüren verkaufen in der Hauptlobby, Bilder in der Kunstgalerie (falls schon vorhanden). Frankie Fusilli das Geld geben, aus dem Penthouse raus, wieder rein und Frankie Fusilli wieder ansprechen.

14. Bringt das Paket zu Heinz Ehrlicher. Heinz Ehrlicher ist im Rathaus, Paket übergeben und wieder zu Frankie Fusilli zurückgehen. Danach vor das Hotel gehen, Anruf von Heinz Ehrlicher kommt.

15. Lösche das Feuer und beruhige Heinz Ehrlicher. Erledigen und zurück zu Frankie Fusilli.

16. Erreiche 20 % Hotelbewertung. So viel Geld wie möglich sammeln und Räume bauen bis Hotelbewertung 20 % erreicht ist, dann in das Penthouse zur Frankie Fusilli zurückgehen. Aus dem Penthouse herausgehen, möglichst alle Zimmer mit Gästen belegen und wieder zurück zur Frankie Fusilli ins Penthouse.

17. Tresor bauen. Wenn der Tresor fertig ist, zu Frankie Fusilli gehen und ansprechen. Danach einfach weiterspielen, irgendwann ruft Frankie Fusilli an, dann zu ihm in das Penthouse gehen und ihn ansprechen.

18. Kaufe den Metalldetektor und finde 3 Metallbarren. Detektor bei Jonny Schmitt im Laden kaufen, mit Milchshakes versorgen (max. 3, von der Kuhweide) und dann in der Wüste nach den Barren suchen. Danach wieder zu Frankie Fusilli. Aus dem Hotel herausgehen und weiterspielen, bis Frankie Fusilli wieder anruft.

19. Vergrabe die Rumpelkiste nachts in der Wüste. Nachts in die Wüste gehen, dort trifft man Penelope Rot. Zu Frankie Fusilli zurückkehren. Dann wieder vor das Hotel gehen und Penelope Rot ansprechen.

20. Frankie Fusilli beruhigen. Zu Frankie Fusilli gehen und ihn beruhigen, gleich darauf wird er von Penelope Rot verhaftet. In der Hotellobby begegnet man Avra Kadavra, sie zieht nun in das Penthouse ein. Ins Penthouse gehen und sie ansprechen.

21. Grabe den Oberfärsen-Schrein für Avra Kadavra aus. Ins Rathaus gehen und eine Baugenehmigung für den Oberfärsen-Schrein kaufen. Wenn dieser fertig ist ins Penthouse gehen und Avra Kadavra ansprechen. Danach in den Oberfärsen-Schrein gehen.

22. Finde die Mystische Kuhglocke und bringe sie zu Avra Kadavra. Gehe zu einer Kuh auf der Kuhweide. Hole die Glocke und bringe sie zu Avra Kadavra in den Oberfärsen-Schrein.

23. Tausche Avra Kadavras Lippenstift aus. Im Laden bei Jonny Schmitt kaufen und Avra Kadavra bringen. Danach einfach weiterspielen, da bei auch das Hotel verlassen, es kommt dann ein Anruf eines Unbekannten (???).

24. Finde die Pyramide in der Wüste nach Einbruch der Dunkelheit.

25. Sarkophag finden. Mit dem Metalldetektor im Wasser der Oase nach dem Sarkophag suchen und dann in der Manager-Suite aufstellen.

26. Brandeisen finden. Sheriff hat es.

27. Zerschlage die Oberfärse.

28. Kaufe den Energielader für Alfred Optimus.

29. Sammle 20 Brennstäbe für Alfred Optimus. Satellitenschirm auf der Sonnenterrasse ansehen, wieder zu Alfred Optimus gehen.

30. Maulwurfkönig soll nicht mehr an den Stromleitungen der Satellitenschüssel knabbern. Auf die Sonnenterrasse gehen und den Maulwurfkönig mit dem Supereinweicher anspritzen. Danach wieder zu Alfred Optimus in das Penthouse gehen. Anschließend wieder in die Hotellobby gehen.

31. Besiege 3 Roboter als Rattikator. Rattikatoranzug anziehen, Roboter am Stadtplatz besiegen, Rattikatoranzug ausziehen und Mama Eber ansprechen.

32. 5 Mechanikpunkte sammeln und ins Penthouse einbrechen. Alfred Optimus ist nur zwischen 18 und 22 Uhr nicht im Penthouse. Danach Imperator Xizzle in der Hotellobby ansprechen.

33. Trinke Imperator Xizzles Trank neben der Satellitenschüssel und zerstöre sie. Dann zu Imperator Xizzle in die Hotellobby zurückkehren.

34. Besiege Alfred Optimus. Gesundheitsanzeige auffüllen, Inventar mit Essen bestücken (zum Auffüllen der Gesundheitsanzeige), Rattikatoranzug anlegen, auf die Sonnenterrasse gehen und Alfred Optimus und die anderen Roboter dreimal besiegen. Danach kommt die Endsequenz und das Spiel ist durchgespielt.

Fundorte der Fähigkeitenpunkte

Hotel (drinnen):

Managerbüro: In der Nische neben dem Kühlschrank

Keller: Neben der Treppe

Oberfärsenschrein: In der Nische

Tresorraum: Ganz hinten in dem Raum neben dem Regal

Reaktorraum

Kühlkammer

Kleines Hotelzimmer

Dschungelzimmer: Neben dem Feuer hinter der Bar

Deluxe-Zimmer

Modernes Zimmer

Sonnenterrasse: Hinter einer Liege

Safaribar: Rechts neben der Bühne

Fitnessclub: Neben der Tür

Kasino

Asia-Laden: Neben der Bar und am WC

Kunstgalerie

Saxophonbar: Unten bei den Tischen

Innenhof

Geheimes Lager (blauer Container)

Anzeige

Hotel (draußen):

Laden von Jonny Schmitt

Saloon: Neben der Tanzfläche sowie in Mama Ebers Zimmer und hinter der Bar

Rathaus: Hinten im Büro des Bürgermeisters

Gefängnis

Kuhweide: Hinter der Mauer

Wüste (Oase)

Anzeige

Hinweis: Die Fähigkeitspunkte erscheinen nur zu bestimmten Zeiten (1-mal pro Woche für 8 Stunden) an diesen Orten.

Alle 24 Kennzeichen

Uhrzeit Ort 0 01 Alien-Labor 1 02 Kunstgalerie 2 03 Innenhof-Brunnen 3 04 Vorraum Kühlkammer 4 05 Casino 5 06 Hütte bei der Kuhweide 6 07 Büro des Bürgermeisters 7 08 Oberfärsen-Schrein 8 09 Deluxe-Zimmer 9 10 Wüste 10 11 Kühlraum 11 12 Reaktorraum 12 13 Fitnesscenter 13 14 Dschungelzimmer 14 15 Safari-Bar 15 16 Modernes Zimmer 16 17 Sonnenterrasse 17 18 Penthouse 18 19 Rattenkeller 19 20 Mama Ebers Zimmer 20 21 Saxophon-Bar 21 22 Geheimes Lager 22 23 Asia-Laden 23 24 Tresorraum

Tipps für Die Sims 2

• Wie kann man einen Hotelgast von einem Geist befreien? Den Geist einfach mit dem Staubsauger aufsaugen.

• Kunstgalerie gleich nach dem Kasino bauen, für eine gute Geldquelle.

• Teure Gegenstände, die ein Hotelgast vermisst, und nur in der Wüste zu finden sind, nicht gleich dem Gast zurückbringen. Sondern in den Laden gehen und verkaufen. Danach wieder in die Wüste gehen, der Gegenstand ist dann wieder da. Und das so lange wiederholen, bis die Zeit abgelaufen ist.

Anzeige

• Empfehlenswerte Laufbahn: PARTY (Gesundheitsanzeige steigt bei Gebrauch der diversen Gegenstände immer sehr rasch an).

• Mit dem Metalldetektor in der Wüste nach Barren suchen und im Tresorraum zu Geld machen.

• Verlorene Handys der Hotelgäste findet man z.B. auf der Kuhweide, in der Wüste, im Innenhof (auch wenn sie sagen, sie hätten es im Hotel verloren).

• Das Geheimnis von Heinz Ehrlicher gleich am Anfang lüften, später verschwindet er aus dem Spiel.

Im Laden gibt es jeden Monat neue extra Sachen zu kaufen. Hier ist aufgelistet, was es in den entsprechenden Monaten gibt:

Januar: Arkade Ausbruch

Februar: Herzbett

März: Arkade Armada

April: Modernes Bett

Mai: Arkade Billard

Juni: Fallschirmsimulator

Juli: Arkade Deluxe Pool

August: Tanz Automat

September: Arkade Sisyphus

Oktober: Riesen Quallen Aquarium

November: Arkade Kuchenfabrik

Dezember: Yeti Statue

Anzeige

Quiz: Wie gut kennst du Die Sims?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.