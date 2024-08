Temtem: Alle Entwicklungen

Wie bei der beliebten Vorlage, können sich auch die Monster in Temtem selbstverständlich entwickeln. Da die Kreaturen in Temtem noch nicht so bekannt sind, wie die Taschenmonster aus Pokémon, sind auch die Entwicklungsbedingungen ein kleines Mysterium. Ihr fragt euch deshalb zurecht, auf welchem Level sich eure Teammitglieder entwickeln – dieser Guide verschafft euch einen Überblick.

Wie entwickeln sich Temtem?

Das Konzept zum Entwickeln der Temtem unterscheidet sich nicht unwesentlich von dem der Vorlage. In den Pokémon-Spielen müssen Pokémon in den meisten Fällen ein bestimmtes Level erreicht haben, damit eine Entwicklung ausgelöst werden kann. Es gibt also eine fest Levelbedingung.

In Temtem funktioniert das anders. Hier müssen die Monster eine bestimmte Menge an Level aufsteigen, um sich zu entwickeln. Das bedeutet, dass das Level, auf welchem ihr ein Temtem fangt, darüber entscheidet, wann es sich entwickelt. Benötigt ein Temtem z. B. 20 Level-Ups, dann entwickelt es sich auf Level 25, wenn ihr es auf Level 5 fangt. Fangt ihr es hingegen auf Level 20, entwickelt es sich auf Level 40.

Dieses System stellt euch vor eine interessante Entscheidung: Wollt ihr ein Temtem auf einem hohen Level fangen, um Trainingszeit zu sparen oder wollt ihr lieber ein schwächeres Temtem ins Team holen, damit es sich schneller entwickelt?

Starter und ihre Entwicklungen

Ähnlich wie bei Pokemon habt ihr am Anfang des Spiels die Qual der Wahl zwischen drei verschiedenen Temtems, die alle auch zwei Evolutionsstufen besitzen:

- Houchic → Tental (+29 Level) → Nagaise (+53 Level)

- Smazee → Baboong (+29 level) → Seismunch (+52 Level)

- Crystle → Sherald (+30 Level) → Tortenite (+51 Level)

Alle Entwicklungen und wie ihr sie erhaltet

In der folgenden Tabelle listen wir alle Temtem auf, die sich entwickeln können. In der zweiten Spalte findet ihr die benötigten Level-Ups für die Entwicklung, und in der dritten Spalte steht, welches Temtem ihr nach der Entwicklung erhaltet.

Anahir → Anatan (1.000 TVs erreichen)

Ampling → Amphatyr (+14 Level)

Banapi → Capyre (+17 Level)

Bigu → Babawa (+18 Level)

Blooze → Goolder (+25 Level)

Broccoblin → Broccorc (+10 Level) → Broccolem (+20 Level)

Bunbun → Mudrid (+20 Level)

Chubee → Waspeen (+15 Level)

Droply → Garyo (+20 Level)

Fomu → Wimplump (+20 Level)

Galvanid → Raignet (+16 Level)

Ganki → Gazuma (+27 Level)

Goty → Mouflank (+13 Level)

Grumvel → Grumper (+16 Level)

Hidody → Taifu (+15 Level)

Hocus → Pocus (+17 Level)

Hoglip → Hedgine (+13 Level)

Kaku → Kauren (+16 Level)

Kalazu → Kalabyss (+18 Level)

Kuri → Kauren (+16 Level)

Lapinite → Azuroc (+25 Level) → Zenoreth (Tausch)

Mawtle → Mawmense (+16 Level)

Magmis → Mastione (+16 Level)

Mitty → Sanbi (+15 Level)

Mintle → Minox (+12 Level) → Minothor (+25 Level)

Mushi → Mushook (+20 Level)

0b1 → 0b10 (+15 Level)

Occlura → Myx (+18 Level)

Oree → Zaobian (+35 Level)

Orphyll → Nidrasil (+22 Level)

Osuchi → Osukan (+12 Level) → Osukai (+28 Level)

Paharo → Paharrac (+7 Level) → Granpah (+16 Level)

Pewki → Piraniant (+13 Level)

Platypet → Platox (+20 Level) → Platimous (+40 Level)

Pupoise → Loathe (+18 Level)

Pycko → Drakash (+14 Level)

Raiber → Raize (+15 Level) → Raican (+40 Level)

Reval → Aohi (+15 Level)

Scarawatt → Scaravol (+12 Level)

Shaolite → Shaolant (+12 Level)

Skali → Skunch (+17 Level)

Smolzy → Sparzy (+30 level) → Golzy (+44 Level)

Spriole → Deendre (+12 Level) → Cerneaf (+37 Level)

Swali → Loani (+8 Level)

Thaiko → Monkko (+20 Level)

Towly → Owlhe/Barnshe (abhängig vom Geschlecht, mit Level 10)

Toxolotl → Noxolotl (+30 Level)

Tuwai → Tukai/Turoc/Tutsu/Tuwire/Tuvine/Tulcan (abhängig vom Schrein)

Umishi → Ukama (+14 Level)

Venx → Venmet (mit Parrier-Eigenschaft) oder Vental (mit Arcane Wrap)

Vulvir → Vulor (+14 Level) → Vulcrane (+42 Level)

Zephyruff → Volarend (+22 Level)

Nicht alle Temtem entwickeln sich durch Levelaufstiege. Tuwai bildet hierbei eine Ausnahme und besitzt eine besondere Entwicklungsmethode.

Temtems ohne Entwicklungen

Es gibt einige Temtem, die über gar keine Entwicklung verfügen. Dazu gehören:

Adoroboros, Akranox, Arachnyte, Chimurian, Cycrox, Galios, Gorong, Gyalis, Hazrat, Innki, Kinu, Koish, Maoala, Mimit, Momo, Nessla, Oceara, Pigepic, Rhoulder, Saipat, Shuine, Tateru, Tyranak, Valash; Valiar, Vulffy, Volgon; Yowlar und Zizare.