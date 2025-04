„The Last of Us“ Staffel 2 Folge 2: Start der neuen Episode

Kurz nach dem US-Start sind die neuen Folgen von „The Last of Us“ Staffel 2 auch für die deutschen Fans verfügbar. Wann ihr alle Folgen seht und was ihr sonst über die kommenden Episoden wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Folge 2 von „The Last of Us“ Staffel 2: Alle Termine im Überblick

HBO Max hat August 2024 einen Trailer veröffentlicht, der auf kommende Releases des US-Streamingdienstes aufmerksam macht. Dort werden neben Newcomern wie „A Knight of the Seven Kingdoms“ auch Serienfortsetzungen wie „The White Lotus“ Staffel 3, aber eben auch „The Last of Us“ Staffel 2 angekündigt. Seinen Start feierte die zweite Staffel am 13. April 2025. In Deutschland ist die erste Folge ab Montag, den 14. April bei WOW streambar.

Die neuen Folgen werden im wöchentlichen Turnus erscheinen – das Finale findet ihr am 26. Mai im Stream bei WOW. Die zweite Folge von „The Last of Us“ Staffel 2 startet am 21. April 2025 in Deutschland:

Episode Titel Start in Deutschland 1 Future Days 14. April 2025 2 TBA 21. April 2025 3 TBA 28. April 2025 4 TBA 5. Mai 2025 5 TBA 12. Mai 2025 6 TBA 19. Mai 2025 7 TBA 26. Mai 2025

Neuzugänge im Cast von „The Last of Us“ Staffel 2

Die Hauptdarsteller der ersten Staffel, Pedro Pascal und Bella Ramsey, werden auch in den neuen Folgen zu sehen sein. Zusätzlich wurden weitere neue Schauspieler für die Serie bekannt gegeben:

Kaytlin Dever als Abby

Young Mazino als Jesse

Isabela Merced als Dina

Jeffrey Wright als Isaac

Catherine O'Hara als Gail

Tati Gabrielle als Nora

Spencer Lord als Owen

Ariela Barer als Mel

Danny Ramirez als Manny

Noah Lamanna als Kat

Darum geht es in der neuen Season „TLoU“

Wer das 2020 erschienene Spiel „The Last of Us II“ gespielt hat, wird wissen, was 2025 auf ihn zukommt. Die gesamte Handlung des zweiten Spiels solltet ihr aber nicht in der kommenden Staffel erwarten. Showrunner Craig Mazin gab bekannt, dass sich die Handlung der Fortsetzung auf zwei Staffeln verteilt.

The Last of Us 2 (PS4)

In den Teasern gibt es kleine Ausschnitte aus der neuen Staffel. Unter anderem sehen wir Ellies Biss-Arm, der mittlerweile mit einem Tattoo verziert ist und eine etwas anders aussehende Bissnarbe hat. In der Spielvorlage, erzählt Ellie Dina, dass sie sich eine chemische Verbrennung zugefügt habe, um die Bissnarbe zu verstecken.

Des Weiteren sehen wir Joel, der ein ernstes Gespräch mit einer Frau führt. Dieses hat Ähnlichkeit mit eben jenem Gespräch, welches Joel mit seinem Bruder Tommy führt, als er ihm beichtet, was am Ende der ersten Staffel getan hat.

Zusätzlich sehen wir eine kurze Szene, die an die Einführung von Abby im Spiel erinnert. Gepaart mit den Zusätzen im Cast, ist es also keineswegs weit hergeholt, dass die zweite Staffel den Ereignissen des zweiten Spiels folgt.

Es könnte aber auch eine bislang unbekannte Story erzählt werden, die zum Beispiel die Handlung zwischen beiden Spielen erzählt. Der Produzent und Autor des Spiels und der Serie, Neil Druckmann, gab aber bereits bekannt, dass man in der TV-Produktion keine Geschichten erzählen will, die nicht auch schon im Spiel thematisiert wurden.

Den Serienmachern soll das inhaltliche Material zudem nicht ausgehen. Ein drittes Spiel ist zumindest angedacht, sodass man weiteren Stoff für zusätzliche Staffeln der „The Last of Us“-Serie hätte. Zu viele Fortsetzungen sollte man aber nicht erwarten. Sowohl Druckmann als auch der Serienschöpfer Craig Mazin sind der Ansicht, rechtzeitig einen Schlusspunkt zu setzen. So sagte Mazin bei Gizmodo:

Es wird keine dieser Serien, die sieben Staffeln dauert.

