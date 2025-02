YouTube lenkt ein: Werbung soll weniger stören

YouTube will Werbung in Videos weniger störend platzieren. Abrupte Unterbrechungen will die Plattform künftig vermeiden. Stattdessen soll Mid-Roll-Werbung häufiger in natürlichen Pausen oder Übergängen erscheinen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

YouTube: Werbung soll weniger nerven

YouTube hat angekündigt, die Platzierung von Mid-Roll-Werbung ab dem 12. Mai 2025 zu verbessern. Bislang konnten diese Anzeigen durchaus auch mitten in einem Satz oder einer spannenden Szene erscheinen, was Nutzer nicht selten als störend und unpassend empfinden. Künftig will YouTube nach eigenen Angaben eine andere Technik einsetzen, um Werbung gezielt in „natürlichen Pausen oder Übergängen“ einzublenden.

Anzeige

In einem Eintrag in der YouTube-Hilfe weist ein Google-Mitarbeiter jedoch darauf hin, dass die weniger störende Schaltung künftig nur „häufiger“ zum Einsatz kommen wird. Es ist also davon auszugehen, dass es auch weiterhin gelegentlich zu unpassenden Unterbrechungen kommt. An der Anzahl der Mid-Roll-Ads soll sich hingegen nichts ändern, zumindest weist YouTube nicht gesondert darauf hin.

Die Änderung betrifft sowohl neue als auch bestehende Videos. Für Creator, die bereits automatische Mid-Roll-Anzeigen nutzen, ändert sich laut YouTube nichts. Wer jedoch Werbespots manuell in seine Videos einfügt, sollte sich auf eine Anpassung einstellen: YouTube wird bei Bedarf automatisch platzierte Anzeigen einfügen, sofern dies nicht in den Einstellungen deaktiviert ist.

Anzeige

Außerdem will YouTube ein neues Feedback-Tool für Creator einführen. Dieses zeigt an, ob eine Werbeplatzierung als störend empfunden wird. Manuelle Werbeeinblendungen können so gezielt angepasst werden. Laut YouTube erhalten Creator, die neben manuellen auch automatische Mid-Roll-Ads einsetzen, im Schnitt 5 Prozent höhere Werbeeinnahmen.

Verbesserung für YouTube-Nutzer

Für Zuschauer dürfte die Umstellung eine spürbare Verbesserung bringen. Wer keine YouTube-Premium-Mitgliedschaft hat und keinen Werbeblocker nutzt, wird künftig seltener durch unpassend platzierte Werbung aus dem Video gerissen.

Anzeige

YouTube Premium solltet ihr nicht über die iOS-App buchen:

YouTube Premium: Deshalb solltet ihr den Dienst NICHT über die iOS-App buchen Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.