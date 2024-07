8 gute Gründe, warum ihr Netflix immer im Originalton streamen solltet

© Netflix 9 / 9

Anzeige

Mittlerweile gibt es bei Streaming-Diensten wie Netflix und Disney+ so manche Inhalte, die schlicht ohne Synchronisation angeboten werden oder parallel zum US-Start zunächst unsychronisiert ausgestrahlt werden. Dazu zählen beispielsweise die neuesten Folgen von Rick and Morty ebenso wie zahlreiche Stand-Up-Specials von Comedians wie Ricky Gervais, Bo Burnham oder Ali Wong. Auch I Think You Should Leave, eine der besten Netflix-Serien überhaupt, ist ausschließlich im englischen Original verfügbar.

Wer Inhalte im Originalton schaut – egal, welche Sprache dies auch sein mag – hat es somit im Streaming-Zeitalter so leicht wie nie zuvor, neue Lieblingsserien oder -filme zu entdecken.