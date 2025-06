100 Stunden Spielzeit für nur 6,99 Euro: RPG-Meisterwerk darf in keiner Xbox-Sammlung fehlen

Die Mass Effect Legendary Edition zählt zu den RPGs, die alle Gamer mal gezockt haben sollten. Im Xbox-Store könnt ihr euch die preisgekrönte Trilogie jetzt schon für gerade einmal 6,99 Euro sichern. Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Xbox-Kracher: Mass-Effect-Trilogie stark reduziert

Mit der Legendary Edition hat EA der Mass-Effect-Trilogie das glänzende Remaster spendiert, das die gefeierte Rollenspiel-Reihe verdient hat. Im Xbox-Store könnt ihr euch das umfangreiche Sci-Fi-RPG-Paket jetzt bereits für 6,99 Euro schnappen und damit starke 63 Euro sparen (im Xbox-Store ansehen).

In der Mass-Effect-Trilogie schlüpft ihr in die Stiefel von Commander Shepard und müsst das Universum vor einer existenziellen Bedrohung durch die gigantischen Reaper bewahren.

Auf eurer dreiteiligen Odyssee durch das Weltall trefft ihr dabei auf eine bunte Vielfalt unvergesslicher Charaktere, die ihr zu eurer Crew hinzufügen könnt und die zu engen Vertrauten oder sogar euren Liebhabern werden. Ihr bereist verschiedene Planeten und erlebt einige der besten Geschichten, die das Sci-Fi-Genre im Gaming-Bereich so zu bieten hat.

Mass Effect Legendary Edition ist ein Fest für RPG-Fans

Im Vergleich zu den Originalspielen bietet die Mass Effect Legendary Edition auf der Xbox überarbeitete und optimierte Grafik in 4K-Auflösung mit hübscheren Texturen und Modellen. Außerdem beinhaltet die Trilogie über 40 erschienene DLCs.

Wer sich in das umfangreiche RPG-Abenteuer stürzen will, verbringt laut der Website Howlongtobeat rund 100 Stunden damit, die Hauptgeschichte sowie einige Sidequests zu erledigen. Wer tatsächlich alles sehen will, was Mass Effect zu bieten hat, benötigt im Schnitt sogar rund 140 Stunden. (Quelle: Howlongtobeat)

Was auch immer euer Spielstil ist, Mass Effect Legendary Edition lohnt sich in jedem Fall, wie nicht zuletzt die hervorragende Metacritic-Wertung von 90 von 100 Punkten beweist. (Quelle: Metacritic)

