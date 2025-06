80 Euro auf der Switch sparen: Nintendo verscherbelt 6 Assassin’s-Creed-Spiele auf einmal

Im eShop der Nintendo-Switch könnt ihr euch ein riesiges Assassin’s-Creed-Bundle zum absoluten Sparpreis schnappen. Mit der Anniversary Edition bekommt ihr gleich sechs beliebte Teile der beliebten Open-World-Reihe und spart damit 80 Euro.

Nintendo Switch: Assassin’s Creed: Anniversary Edition massiv reduziert

Im Nintendo-Switch-Store könnt ihr euch die Assassin’s Creed: Anniversary Edition jetzt für nur 39,59 Euro statt 119,99 Euro schnappen – und bekommt damit gleich 6 Ubisoft-Abenteuer auf einmal. Das Angebot gilt noch bis zum 20. Juni 2025 (im Nintendo-Switch-Store ansehen).

In dem Assassin’s-Creed-Bundle sind die Pakete Assassin’s Creed: The Rebel Collection und Assassin’s Creed: The Ezio Collection sowie Assassin’s Creed 3 Remastered enthalten. Fans von Open-World-Abenteuer bekommen somit richtig viel Inhalt für wenig Geld geboten.

Nintendo-Switch-Highlight: Assassin’s Creed satt für Open-World-Fans

Die Assassin’s Creed: Rebel Collection hat mit Black Flag eines der beliebtesten Spiele der gesamten Reihe an Bord. Als Pirat Edward Kenway schippert ihr durch die Karibik und erlebt jede Menge Freibeuter-Abenteuer – zu Schiff sowie auf dem Land.

In Assassin’s Creed Rogue seid ihr dagegen als Templer Shay Patrick Cormac unterwegs und meuchelt euch im 18. Jahrhundert durch die Assassinen-Gemeinschaft in Nordamerika.

Ihr bekommt damit laut der Website Howlongtobeat mindestens rund 60 Stunden Spielzeit, wenn ihr bei beiden Games sowohl die Hauptmission als auch ein paar Nebenaufgaben erledigt – falls ihr euch so richtig in die Abenteuer vertieft, könnt ihr aber noch deutlich mehr Zeit einrechnen.

Mit der Ezio Collection bekommt ihr außerdem alle Singleplayer-Inhalte von Assassin’s Creed 2, Brotherhood und Revelations serviert und könnt euch somit auf spannende Abenteuer im Italien der Renaissance-Zeit freuen, während euch Assassin’s Creed 3 Remastered in den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg eintauchen lässt.