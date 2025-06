Für die Switch 2: Vier richtige Gaming-Meisterwerke sind gerade so günstig wie nie

Es gibt keine Entschuldigung mehr, diese Spiele nicht in der Bibliothek zu haben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Gleich 4 Gaming-Meisterwerke zum Tiefpreis im Nintendo eShop

Pünktlich nach dem Release der Nintendo Switch 2 gibt es gleich vier hochgepriesene Spiele so günstig wie nie im Nintendo eShop. Ob ihr nun die Switch oder die Switch 2 besitzt – all diese Hits solltet ihr unbedingt ausprobieren, egal auf welcher Konsole.

Anzeige

Outer Wilds für 13,79 Euro

Outer Wilds: Nintendo-Switch-Trailer

Es gibt nicht wenige Menschen, die in Outer Wilds – nicht zu verwechseln mit The Outer Worlds – das beste Spiel sehen, das sie je gespielt haben. Eines ist auf alle Fälle klar: Es ist eine einzigartige Erfahrung, die ihr so nirgendwo anders machen könnt. Und falls ihr Science-Fiction sowie Mystery-Geschichten mögt, dann bleibt die Frage, warum ihr Outer Wilds nicht schon längst gespielt habt.

Anzeige

In Outer Wilds erkundet ihr frei ein Alien-Sonnensystem, das sich in einer Zeitschleife befindet. In der First-Person-Perspektive startet ihr euer kleines Raumschiff und landet auf Planeten sowie Asteroiden und an anderen Orten. Ein Geheimnis verbirgt sich hinter den Welten, das ihr nur lösen könnt, indem ihr immer tiefer grabt – und die Überbleibsel von uralten Zivilisationen untersucht.

Im Nintendo eShop ist Outer Wilds gerade 40 Prozent günstiger und kostet nur 13,79 Euro. Das Angebot endet am 8 Juli.

Neon White für 10,99 Euro

Neon White Launch Trailer

Auch Neon White wird von allen Seiten gelobt und bietet eine einzigartige Spielerfahrung. In der Ego-Perspektive müsst ihr als Attentäter aus der Hölle Dämonen im Himmel erschießen. In einem originellen Kampfsystem benutzt ihr Karten als besondere Fähigkeiten und erkämpft euch rasante Bestzeiten, indem ihr sie geschickt kombiniert.

Anzeige

Schließlich müsst ihr aber noch die anderen Attentäter kennenlernen – denn aus irgendeinem Grund kommen sie euch bekannt vor. Im Nintendo eShop bekommt ihr Neon White zum Bestpreis von 10,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 8. Juli.

What Remains of Edith Finch für 4,99 Euro

What Remains of Edith Finch: Trailer

What Remains of Edith Finch gehört zu den besten Story-Spielen, die ihr finden könnt – vorausgesetzt, ihr habt Lust darauf, euch auf die melancholische Geschichte einer ganz besonderen Familie einzulassen.

Anzeige

Im Spiel wandert ihr als Edith Finch durch das Haus eurer Familie und versucht herauszufinden, warum ihr das letzte lebende Familienmitglied seid. Wenn ihr Lust auf eine atmosphärische, langsame Erzählung habt, dann holt euch What Remains of Edith Finch für den Bestpreis von 4,99 im Nintendo eShop. Das Angebot gilt noch bis zum 8. Juli.

Inside für 1,99 Euro

Inside: Trailer

Inside gehört zu den besten 2,5D-Rätsel-Plattformern, die es gibt. Im Spiel steuert ihr einen kleinen Jungen, der tiefer und tiefer in eine graue Welt eindringt, die ihn gleichzeitig jagt. Inside wird gelobt für die fantastische, stark atmosphärische Welt und die clevere Geschichte, die ihr nach und nach erleben werdet. Für 1,99 Euro lohnt sich der Kauf von Inside allemal. Das Angebot im Nintendo eShop endet am 11. Juli.