Superhot, Celeste und Baba Is You sind nur wenige beliebte Indie-Klassiker in dem riesigen Spiele-Bundle, das ihr für unter 10 Euro kaufen könnt – mit insgesamt 994 Spielen, die ihr dann euer Eigen nennen könnt. Der Erlös des gigantischen Spenden-Bundles geht an die Opfer des Ukraine-Konflikts. Über 2 Millionen Dollar wurden bereits gesammelt.

Indie Games Facts

Die beliebte Indie-Seite Itch.io hat eines der größten Spiele-Bundles überhaupt zusammengestellt, mit über 700 Entwicklern, die sich beteiligen. Enthalten sind hier ab er keineswegs nur No-Name-Games, sondern Indie-Größen wie diese hier:

Baba Is You (Steam)

Celeste (Steam)

Superhot (Steam)

Minit (Steam)

Jotun: Valhalla Edition (Steam)

Baldi's Basics Plus (Steam)

Rusty Lake Hotel (Steam)

Alt-Frequencies (Steam)

Bonbon (Steam)

Inmost (Steam)

Das Itchio-Bundle gibt es noch bis zum 18. März 2022. Schaut beim Angebot vorbei und scrollt durch die etlichen Spiele!

Bundle-Einnahmen gehen an humanitäre Hilfen in der Ukraine

Nicht nur erhaltet ihr so viele Indie-Spiele, dass ihr im Grunde für immer spielerisch ausgesorgt habt – auch gehen alle Einnahmen direkt an die zwei Hilfsorganisationen International Medical Corps und Voices of Children. International Medical Corps hilft allgemein während des Konflikts in der Ukraine und Voices auf Children spezialisiert sich auf die Hilfe für traumatisierte Kinder im Krieg.

Bis jetzt hat das Bundle bereits über zwei Millionen Dollar eingenommen, das Ziel sind vier Millionen Dollar. Bezahlen könnt ihr ganz einfach über PayPal, wobei es möglich und auch erwünscht ist, dass ihr mehr als nur die 10 Dollar bezahlt – was übrigens umgerechnet auch weniger als 10 Euro sind. So oder so ist das Angebot einmalig, und das wäre es auch, wenn das Bundle nur die oben aufgelisteten Indie-Hits enthalten würde, welche zusammengenommen auf Steam bereits sehr viel teurer sind.

Bundle for Ukraine ist eine einmalige Gelegenheit für Spieler, sich an den Spenden für die Ukraine zu beteiligen. Und auch wenn ihr nicht unbedingt spenden wollt – zusammengerechnet spart ihr bei dem Bundle knapp 6000 Euro, zumindest, wenn ihr jedes dieser Spiele voll bezahlen würdet.