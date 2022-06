Wer an Spiele für die Switch denkt, dem kommt wahrscheinlich Mario, Zelda und weitere First-Party-Games in den Sinn. Doch auch abseite der eingetretenen Spielepfade gibt es einige echte Geheimtipps für die kompakte Handheld-Konsole, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Undertale

Bildquelle: Nintendo

Ein Indiespiel, das seinesgleichen sucht. Undertale wirft euch in eine unberechenbare Welt voller Monster, die manchmal lustig, immer schräg und vor allem aber auch emotional ist. Noch dazu gibt euch das Spiel im klassischen SNES-Pixel-Look die Möglichkeit den Verlauf der Geschichte mit eurem Spielstil zu beeinflussen, sowie einem genialen Soundtrack zu lauschen.

Undertale gibt es hier im Nintendo eShop.

Cuphead

Bildquelle: Nintendo

Cuphead ist mit seinem Oldschool-Cartoon-Stil nicht nur richtig schön anzusehen, sondern es ist auch eine richtig harte Nuss. Ihr werdet oft virtuell ins Gras beißen, dafür aber auch eines der besten Run-and-Gun-Games der letzten Jahre erleben.

Cuphead gibt es hier im Nintendo eShop.

A Short Hike

Bildquelle: Nintendo

Ein Breath of the Wild im Mini-Format. A Short Hike lässt sich in knapp zwei Stunden durchspielen, bringt euch aber mindestens genauso viel Entspannung und Erkundungsdrang wie Links Open-World-Abenteuer. Erkundet die kleine Insel, helft den Anwohnern und klettert auf den Gipfel des Berges.

A Short Hike gibt es hier im Nintendo eShop.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Bildquelle: Nintendo

Super Mario und Strategie? Das funktioniert überraschend gut! Stellt euch in rundenbasierten Schlachten einer Reihe verschiedener Gegner, nachdem ihr euer Team sorgfältig auswählt und ausrüstet. Ganz so schwer wie ein XCOM ist Mario + Rabbids natürlich nicht, gerade das macht es aber auch für Spieler interessant, die mit dem Genre sonst noch keine Erfahrungen gesammelt haben.

Mario & Rabbids Kingdom Battle - Gold Edition - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2022 14:06 Uhr

Katamari Damacy Reroll

Bildquelle: Nintendo

Ein super Action-Puzzler für zwischendurch ist Katamari Damacy Reroll. Im Remake des PlayStation-Klassikers rollt ihr einen kleinen Ball durch Häuser und Straßen, um ihn immer größer werden zu lassen. Das kann nicht nur für extrem lustige Momente sorgen, wenn ihr zum Beispiel anfangt Menschen aufzurollen, sondern auch ganz schön knifflig werden.

Katamari Damacy Reroll gibt es hier im Nintendo eShop.

Spiritfarer

Bildquelle: Nintendo

In Spiritfarer wird euch die Aufgabe zuteil, Verstorbene zu ihrer letzten Haltestelle zu bringen. Baut dafür euer Boot aus, erkundet hübsche Orte und erfüllt die letzten Wünsche eurer Gäste, bevor ihr euch von ihnen verabschiedet.

Spiritfarer - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2022 11:01 Uhr

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Bildquelle: Nintendo

Ihr habt Lust eine Runde Schach, Poker oder Vier gewinnt zu spielen, habt aber keine Gesellschaftsspiele zu Hause? 51 Worldwide Games bietet eine Reihe der beliebtesten Klassiker und sogar einige unbekannte Spieleperlen aus anderen Ländern und liefert damit eine ruhigere Alternative zu anderen Nintendo-Multiplayer-Spielen.

51 Worldwide Games [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2022 14:15 Uhr

Hades

Bildquelle: Nintendo

„Eigentlich mag ich Roguelikes gar nicht, aber Hades konnte ich einfach nicht beiseitelegen.“ – so oder so ähnlich lassen sich die meisten Meinungen zum Überraschungshit zusammenfassen. Ein toller Stil trifft auf ein Gameplay, das Spieler in seinen Sog zieht, auf interessante Charaktere, Witz und Unmengen an Dialogen und kleinen Geschichten.

Hades gibt es hier im Nintendo eShop.

To the Moon

Bildquelle: Nintendo

To the Moon erzählt eine rührende Geschichte vom Leben, von der Liebe und vom Verlust. Sehr viel mehr lässt sich auch nicht dazu sagen, ohne zu viel vorwegzunehmen. Stellt euch aber auf kleine Rätsel, viel Text, einen guten Humor und sehr viel Herzschmerz ein.

To the Moon gibt es hier im Nintendo eShop.

Gnosia

Bildquelle: Nintendo

Among Us als Singleplayer-Spiel und im Anime-Look: So lässt sich Gnosia zusammenfassen. Erfahrt im Laufe des Roguelikes mit was für abgedrehten Charakteren ihr es zu tun habt und entlarvt ihre Geheimnisse, um der Zeitschleife zu entkommen.

Gnosia gibt es hier im Nintendo eShop.

What Remains of Edith Finch

Bildquelle: Nintendo

Die Familie Finch kam durch eine Reihe kurioser Zwischenfälle ums Leben. Nun liegt es an euch das verlassene Anwesen zu erkunden und den Todesfällen auf den Grund zu gehen. Die Mischung aus Walking Simulator und interaktiven Elementen frischt das Gameplay enorm auf.

What Remains of Edith Finch gibt es hier im Nintendo eShop.

New Pokémon Snap

Bildquelle: Nintendo

In New Pokémon Snap geht ihr auf eine lustige Fotosafari voller Mysterien und Rätsel. Im Fokus stehen hier die Taschenmonster der Reihe. Beobachtet ihr Verhalten und interagiert mit ihnen um die besten Schnappschüsse zu machen.

New Pokémon Snap [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2022 12:04 Uhr

