2021 war ein Jahr mit Höhen und Tiefen – auch für die Konsolen-Giganten Microsoft, Sony und Nintendo. Im direkten Plattform-Vergleich hatte die Xbox Series X aber die Nase vorn – auch weil die PS5 und Switch sich Ausrutscher erlaubt haben.

Xbox Series X Facts

2021 wird vermutlich nicht als eines der besten Jahre in die Geschichte des Konsolen-Gamings eingehen. Es waren merkwürdige zwölf Monate, in denen es sich oft so angefühlt hat, als ob zeitgleich viel zu viel und überhaupts nichts passieren würde. Nach dem Launch der PS5 und Xbox Series X|S im November 2020 waren Top-Spiele dieses Jahr überaus rar gesät, viele Games wurden verschoben und die Next-Gen-Konsolen sind immer noch schwierig bis unmöglich zu bekommen.

Somit hat sich 2021 im Wesentlichen über sein Gaming-Potenzial definiert, das oft so vielversprechend und doch so frustrierend unerfüllt blieb. Sony, Microsoft und Nintendo haben unter diesen erschwerten Umständen einiges versucht, doch längst nicht alles davon hat funktioniert. Den Vergleich der drei Plattformen abseits der Verkaufsstatistiken konnte Xbox meiner Meinung nach aber am Ende überraschend deutlich für sich entscheiden – und darf sich wegen einer gut umgesetzten Strategie nun als Konsolengewinner 2021 fühlen.

2021: Xbox brilliert in einem Jahr voller Durchhänger

Xbox hat 2021 größtenteils konsequent damit überbrückt, Updates für die Xbox Series X|S (darunter Dolby-Vision-Gaming) zu releasen, das eigene Gaming-Konzept schärfer in den Fokus zu rücken und sich dabei als Gaming-Plattform für den Mainstream zu positionieren.

Dies konnte unter anderem durch den Ausbau der Abwärtskompatibilität und der Entwicklung vom Xbox Cloud Gaming erreicht werden. Während viele neue Spiele 2021 oft entweder nur durch Abwesenheit oder Programmierfehler glänzen konnten, fügte Xbox der ohnehin schon umfangreichen Bibliothek an älteren Spielen über 70 Klassiker hinzu, die nun auf den neuesten Konsolen gezockt werden können – und die sehen dort dank FPS-Boost und Auto HDR besser aus als je zuvor.

Somit gab es zu keinem Zeitpunkt einen Mangel an hochwertigen Spielen, die durch das Cloud Gaming ohne Download zusätzlich auch über Mobilgeräte und Laptops gestreamt werden können. Unverzichtbarer Baustein dieses Konzepts ist natürlich Microsofts Ass im Ärmel, das 2021 wie kein anderes Gaming-Feature dominierte: Der Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass ist und bleibt die Trumpfkarte

2021 war ein Jahr wie gemalt für den Xbox Game Pass: Umwerfende Exklusivspiele auf anderen Plattformen waren Mangelware und die Auswahl an älteren Spielen konnte mehrmals durch neuere Day-One-Releases wie Outriders, Back 4 Blood und Psychonauts 2 aufgelockert werden – somit stieg die Abonnentenzahl stetig.

Zum Ende des Jahres hin fiel dann zudem verspätet gewissermaßen endlich der Next-Gen-Startschuss: Mit Forza Horizon 5 und Halo: Infinite wurden zwei brandneue und grafisch anspruchsvolle Spiele exklusiv für Xbox releast – auch diese Blockbuster gab es von Tag 1 an im Game Pass gratis dazu.

Während 2021 für Xbox somit zwar nicht immer glamourös, dafür aber ohne große Aufreger und mit einigen beachtlichen Höhepunkten verlief, gab es bei den Konkurrenten PlayStation und Nintendo im Vergleich einige Schwächen zu betrachten. Beide Konsolen lieferten zwar schon früher im Jahr einige Exklusivspiele ab, doch die wirklich großen Namen wurden auf 2022 verschoben und hinterließen Lücken, die ohne eine Game-Pass-Alternative nicht gefüllt werden konnten.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 9 Features der PS5 und Xbox Series X, die ihr unbedingt kennen solltet:

Jahresrückblick: Sony & Nintendo mit Ausrutschern

PlayStation zeigte vor allem im unglücklichen Umgang mit den PS3- und PSP-Stores, dass Abwärtskompatibilität für das Unternehmen keinerlei Bedeutung hat – was für Gamer einen klaren Nachteil darstellt. Ebenso verhaspelte sich Sony in dem undurchsichtigen Feld der PS4-zu-PS5-Upgrades und musste diesbezüglich beim kommenden Sequel Horizon: Forbidden West öffentlich zurückrudern.

Insgesamt hatte PlayStation natürlich keinesfalls ein katastrophales Jahr – die PS5 hat sich weltweit deutlich besser verkauft als die Xbox Series X|S – dennoch hat Sony kein souveränes Bild abgegeben, in Bezug auf Spieler-Freundlichkeit deutlich geschwächelt und wirkte in Phasen vergleichsweise planlos. Ob Exklusivspiele wie Returnal und Ratchet & Clank: Rift Apart dies wettmachen konnten, ist Geschmackssache – für mich war es nicht genug.

Nintendo hatte von den drei Plattformen vermutlich das schwierigste Jahr: Die Erwartungen waren in Bezug auf die sagenumwobene Switch Pro und N64-Ports für Nintendo Switch Online riesig, wurden jedoch in beiden Fällen enttäuscht. Während die neue Switch zwar ein schickes OLED-Display hat, kann sie sonst nicht wirklich Verbesserungen vorzeigen.

Dennoch wurde die neue Konsolenversion deutlich besser als das N64-Paket für Nintendo Switch Online aufgenommen: Die Erweiterung mit einer Handvoll mittelmäßiger Ports wurde optimistischerweise mit einem Premium-Preisschild versehen und völlig zu Recht in der Luft zerrissen.

Ausblick 2022: PS5 und Nintendo Switch mit großen Namen

Xbox hat für mich durch eine stringente und Gamer-freundliche Strategie den Konsolenvergleich 2021 gewonnen. Ausruhen darf sich die Plattform auf diesen Lorbeeren allerdings nicht, denn 2022 verspricht ein deutlich temporeicheres Jahr zu werden – mit namhaften Exklusivspielen auf allen Konsolen. Horizon: Forbidden West, God of War: Ragnarök und Breath of the Wild 2 werden ohne Frage wegweisende Spiele für die PS5 und Nintendo Switch.

Xbox wird mit Spielen wie Starfield, Stalker 2 und Senua's Saga: Hellblade 2 dagegenhalten. Darüber hinaus betreten natürlich auch noch diverse langersehnte, plattformübergreifende Spiele-Highlights wie Elden Ring, Gotham Knights und Hogwarts Legacy die Bühne. Die Gewinner werden im nächsten Jahr also hoffentlich die Spieler sein.

Alle Gewinner der Game Awards 2021 zeigen wir euch hier im Video:

Game Awards 2021 - Alle Gewinner im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

2021 war ein Jahr voller Herausforderungen für die Konsolen-Giganten Sony, Nintendo und Microsoft. Am Ende hatte Xbox jedoch die beste Strategie, um die zwölf Monate zu überbrücken und darf sich nun zu Recht als Gewinner des Jahres fühlen.