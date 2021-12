Die Nintendo Switch gehört noch immer zu den größten Konsolen-Bestsellern, daran wird sich auch an Weihnachten nichts ändern. Abertausende Konsolen werden wahrscheinlich dieses Jahr wieder unterm Baum liegen. Genau das könnte jedoch zum Problem werden, wie Nintendo mit einer kurzen Warnmeldung auf Twitter verkündet.

Login-Probleme auf der Switch: Nintendo rechnet mit Server-Engpass

Mehr als 90 Millionen Mal hat sich die Nintendo Switch inzwischen schon verkauft. Und obwohl die Handheld-Konsole schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, geht sie weiterhin weg wie geschnitten Brot. Erst kürzlich veröffentlichte Nintendo mit der OLED-Switch ein neues Modell der beliebten Konsole, das nach dem Start mit den gleichen Problemen kämpfte wie die Xbox Series X und die PS5: Sie war überall ausverkauft.

Auch an Weihnachten dürften zahlreiche Nintendo-Fans wieder mit einer Switch beschenkt werden – davon scheint auch Nintendo auszugehen und warnt die Spieler deswegen über Twitter vor einem Problem, das während der Weihnachtszeit auftreten kann:

„Folgendes Wochenende kann es zu Problemen kommen, wenn Spieler versuchen, mit einem Nintendo-Account auf die offiziellen Server zuzugreifen. Es ist möglich, dass die Verbindung nicht sofort hergestellt werden kann. Wenn Sie zum ersten Mal eine Konsole der Nintendo-Switch-Familie nutzen, empfehlen wir Ihnen, den Account vorab einzurichten.“

Nintendo rechnet damit, dass die hauseigenen Server dem großen Andrang an neuen Nutzern eventuell nicht gewappnet sind. Zur Erinnerung: In den letzten Jahren wurde diese Warnung noch nicht ausgesprochen. Inzwischen scheint sich die Anzahl an Switch-Spielern jedoch so stark erhöht zu haben, dass Nintendo nicht genug freie Kapazitäten hat, um den potenziellen Weihnachtsansturm zu stemmen.

Switch Pro: Nintendo dementiert die Entwicklung des 4K-Handhelds

In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte um eine deutlich verbesserte Switch mit aufgebohrter Hardware. Laut der Gerüchteküche sollte diese Switch Pro getaufte Konsole sogar 4K unterstützen – doch daraus wurde bislang nichts.

Viele Spieler wollten die Hoffnung jedoch noch nicht aufgeben, dann meldete sich jedoch endlich Nintendo zu Wort und verkündete ganz offiziell, dass man aktuell keine Pläne für ein neues Switch-Modell habe. Laut Insider-Informationen sollen sich zwar entsprechende Dev-Kits im Umlauf befinden, doch offiziell bestätigt wurde deren Existenz nie.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob Nintendo in den kommenden Jahren einen Nachfolger der Switch ankündigt oder doch lieber auf der Erfolgswelle des Originals weiterreitet.