Auf Twitter wurde die voraussichtliche Größe vom kommenden PS5-Hit Horizon Forbidden West geleakt. Das Sci-Fi-Spiel wird demnach eine mehr als beachtliche Downloadgröße mitbringen – Spieler sollten sich für Aloys neues Abenteuer ordentlich Platz auf der SSD freiräumen.

Horizon: Forbidden West Facts

Horizon Forbidden West zählt zweifellos zu den meistgehyptesten PS5-Spielen 2022. Das neue Abenteuer von Aloy soll voraussichtlich am 18. Februar erscheinen. Nun hat ein Twitter-Account die Speicher-Anforderungen des Spiels auf der PS5 geleakt – demzufolge müssen sich Spieler auf einen echten Download-Kracher einstellen.

Horizon Forbidden West braucht richtig viel Speicherplatz

Der Twitter-Account PlayStation Game Size hat die Größe von Horizon Forbidden West geleakt: Das Ergebnis sind stolze 96,35 GB für die Download-Version auf der PS5 – ohne, dass ein wahrscheinlicher Day-One-Patch eingerechnet wurde. Mit dem Patch könnte das Sci-Fi-Abenteuer also problemlos die 100-GB-Marke knacken.

Bilderstrecke starten (13 Bilder) 12 sehnsüchtig erwartete Releases 2021: Spiele, auf die ihr euch dieses Jahr freuen könnt

Während Spieler von Multiplayer-Monstern wie Call of Duty: Warzone oder GTA Online an solche Dateigrößen gewöhnt sind, ist der Umfang für ein Singleplayer-Spiel alles andere als gewöhnlich. Im Vergleich dazu hat der Vorgänger Horizon Zero Dawn übrigens eine Dateigröße von 48 GB – auf der PS4. Dies ist ein beachtlicher Sprung, auch wenn die Dateigröße auf der Konsole nach dem Download möglicherweise ein paar GB kleiner sein dürfte. Über 70 GB wird das Spiel laut dem Tweet dennoch auf die Waage bringen.

PS5: 2022 wird ein Jahr voller Highlights

Mit Horizon Forbidden West können sich Gamer 2022 also auf einen echten Blockbuster freuen, der einen ordentlichen Brocken der 825 GB große Festplatte der PS5 in Anspruch nehmen wird. Mit all den anderen langersehnten Spielen wie Elden Ring, Forspoken, Gran Turismo 7, God of War: Ragnarök und Gotham Knights kommt auf die Speicherkapazität der Konsole 2022 also einiges zu – zum Glück macht es Sony aber verhältnismäßig einfach, den Speicherplatz der PlayStation 5 mit einer SSD zu erweitern. Alle Infos zu dem Thema findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Horizon Forbidden West an:

Horizon Forbidden West – Neuer Trailer zeigt die Maschinen-Monster

Horizon Forbidden West wird auf der PlayStation 5 voraussichtlich einen beachtlichen Speicher-Bedarf erreichen. Ein Tweet hat die Download-Größe des Spiels bekannt gegeben – das neue Sci-Fi-Abenteuer kratzt schon ohne den Day-One-Patch an der 100-GB-Marke.