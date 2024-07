ADAC warnt vor Mega-Stau am Wochenende – und gibt Autofahrern wichtigen Tipp

Der ADAC warnt vorm schlimmsten Stau-Wochenende der kompletten Saison. Autofahrer, die in den kommenden Tagen in den Urlaub fahren wollen, sollten also vor allem eines mit einpacken: Geduld. Aber der ADAC hat noch einen weiteren Tipp auf Lager.

ADAC warnt vorm Mega-Stau-Wochenende

Endlich Sommerferien! Während die schulfreie Zeit in einigen Bundesländern schon läuft, fängt sie in Bayern und Baden-Württemberg erst am 29. Juli an. Jetzt haben also endlich alle Ferien – und wie immer setzen sich viele Familien schon am Wochenende ins Auto, um möglichst viel vom Urlaub zu haben.

Das Problem an der Sache: Mit dieser Idee sind sie nicht allein. Der ADAC warnt entsprechend vor dem wahrscheinlich schlimmsten Stau-Wochenende der Saison (Quelle: Tagesschau). Vor allem in und rund um Berlin, München und Hamburg müssen Autofahrer mit massiven Verspätungen rechnen – doch wahrscheinlich dürfte es auf dem Großteil der deutschen Autobahnen in den kommenden Tagen etwas gemächlicher zugehen.

Laut den Angaben des ADAC ist es dabei auch egal, ob man sich am Samstag oder Sonntag dazu entschließt, mit dem Auto in den Urlaub zu fahren: „Der Sonntag dürfte genauso staureich werden wie der Samstag“, heißt es seitens einer ADAC-Sprecherin.

Kein Bock auf Stau? ADAC gibt Autofahrern wichtigen Tipp

Wer keine Lust hat, sich stundenlang im Schneckentempo über den Asphalt zu schieben, sollte laut ADAC schlichtweg nicht Freitag, Samstag oder Sonntag in den Urlaub starten. Am Montag dürfte es schon etwas entspannter auf den Straßen zugehen.

Wer den Reisestart hingegen nicht verschieben kann, soll sich am Wochenende zumindest erst Richtung späten Nachmittag hinters Steuer setzen. Auch zu dieser Zeit könnte die Streckenauslastung wieder etwas abgenommen haben. Alternativ rät der ADAC zur Nutzung von Navigations- und Stau-Apps, die relativ schnell auf die sich ändernden Verkehrsbedingungen reagieren und eine neue Route vorschlagen können.

Übrigens: Nicht nur Autofahrer sollten sich auf großen Andrang einstellen. Auch die Anzahl von Bahn- und Flugreisenden wird sich übers Wochenende wahrscheinlich stark erhöhen. Hier solltet ihr also im Zweifelsfall ebenfalls etwas mehr Zeit einplanen und die prognostizierten Auslastungen checken.