Ob ein Geschenk zum Geburtstag, betriebliche Sendungen oder Online-Shopping: Die Zahl der Pakete steigt und steigt. Das gilt auch für die Zahl der Probleme, die das vielen Empfängern macht. Beschwerden zeigen, wie es zwischen DHL und seinen Kunden steht.

Mehr Zeit zuhause, geschlossene Geschäfte, Aus- und Zugangsbeschränkungen – das Jahr 2021 war für viele Menschen von Einschränkungen gekennzeichnet. Das hat sich auch deutlich im Paketaufkommen niedergeschlagen, das im Vorjahresvergleich so stark angewachsen ist, wie nie zuvor. Mit der Zahl der Pakete ist allerdings auch die Zahl der verärgerten Kunden gestiegen – und zwar stark.

DHL und Co. machen Kunden mehr Ärger

3.752 Schlichtungsanträge sind zwischen 1. Januar und 31. Dezember 2021 bei der Schlichtungsstelle Post der Bundesnetzagentur eingegangen (Quelle: Bundesnetzagentur). Das sind mehr als doppelt so viele wie noch 2020. Anfang 2022 sollen die Zahlen vergleichbar hoch sein. Im Vergleich zur Zahl der Pakete sind das zwar nur wenige Fälle, aber es machen sich auch nur ein Bruchteil der Betroffenen die Mühe, eine Schlichtung zu suchen.

Rund 80 Prozent der Anträge entfallen auf den Bereich der Paketsendungen. Das absolute Gros der Schlichtungsverfahren stand dabei im Zusammenhang mit DHL (81 Prozent), immerhin noch 10 Prozent entfielen auf Hermes. Das spiegele laut Bundesnetzagentur auch wider, dass diese beiden einen größeren Privatkundenanteil haben als andere Anbieter.

Anlass der Streitfälle sind meist verlorene oder entwendete Sendungen (50,1 Prozent), in 26,9 Prozent der Fälle ging es um beschädigte Waren. Rund zwei Drittel der Verfahren wurden 2021 von den Absendern angestrengt, ein Drittel von Empfängerseite.

Mehr Schlichtungen bei Paketdiensten – das ist der Grund

Wie eingangs angemerkt, führt man den Anstieg unter anderem auf den Paketboom infolge der Corona-Pandemie zurück. Bei mehr Paketen könne auch mehr schief gehen. Die schnelle und starke Zunahme der Paketmengen habe zudem zügige Anpassungen im Betriebsablauf erfordert, was die Fehlerquote ebenfalls nach oben getrieben habe.

Es gibt jedoch noch einen andern Grund: Der größte Anteil an Schlichtungsverfahren kam laut Bundesnetzagentur im April 2021 auf – damit direkt im Anschluss an das Inkrafttreten einer Änderung des Postgesetzes im März. Post- und Paketdienstleister sind seither verpflichtet, an einem Schlichtungsverfahren teilzunehmen, wenn dieses von Verbraucherseite angestoßen wird.