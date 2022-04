Für viele Kunden ist bei DHL Schluss mit den praktischen Packstationen, wie man sie bisher kannte. Wer die praktischen Abholstationen ab dem 1. April noch nutzen will, muss sich auf Änderungen einstellen. Das Smartphone und die App „Post & DHL“ werden dann unverzichtbar für praktisch alle Nutzer.

Mit den Packstationen ist DHL ein echter Publikumserfolg gelungen. Wer gerne online einkauft, kennt die gelben Kästen gut, die oft bei Tankstellen, auf Supermarktparkplätzen oder anderen öffentlich zugänglichen Orten aufgestellt sind. Pakete bestellen, obwohl man nicht zuhause erreichbar sein wird, wenn sie ankommen, ist damit für DHL-Kunden zum Kinderspiel geworden.

Pakete aus Packstation abholen: Nur noch mit „Post & DHL“-App seit 1. April

Doch es tut sich was beim Paketdienst: DHL will schrittweise die gemeinsame App mit der Deutschen Post „Post & DHL“ zum Dreh- und Angelpunkt für Kundinnen und Kunden machen. Die Nutzung der Packstationen als Lieferadresse wird ohnehin nur registrierten DHL-Kunden ermöglicht. Bisher können die dann in den Fächern abgelegte Pakete abholen, alles, was man dafür braucht, sind Kundennummer und Abholcode, der oft per Mail kommt. Alternativ können Pakete auch direkt mittels Kundenkarte entnommen werden.

Doch mit der Vielfalt ist seit 1. April Schluss: DHL informiert Kunden derzeit, dass die Kundenkarte obsolet wird. Stattdessen soll die Abholung nur noch über die App funktionieren. Hier werden Kundinnen und Kunden informiert, wenn ein Paket für sie bereit liegt. Ebenfalls in der App wird dann ein Abholcode generiert, den ihr nur noch an der Packstation scannen lassen müsst.

Auf der einen Seite ist das eine praktische Neuerung für viele Nutzerinnen und Nutzer. Wer sich aber nicht zwingen lassen möchte, die App zu installieren, wird auf der anderen Seite von DHL allein gelassen. Wer sich für die App entscheidet, sollte außerdem wissen: Ist der Abholcode per Smartphone einmal aktiviert, gibt es keinen mehr per Mail. Das galt auch schon vor dem 1. April. Ihr müsst außerdem euer Smartphone in der App registrieren. Andere App-Nutzer sollen so nicht an fremde Pakete gelangen können.

Ablageort: So kommen DHL-Kunden trotzdem weiter an ihre Pakete

Ein Service bleibt aber erhalten: Wer in Zukunft einen Zettel von DHL im Briefkasten findet, dass ein Paket nicht zugestellt und stattdessen in einer Packstation hinterlegt wurde, soll mit dem Code auf dem Zettel auch weiter Pakete entnehmen können.